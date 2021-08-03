مطهر اليد الكحولي والمناديل الكحولية هل تغني عن الصابون؟

الوكيل الإخباري - تنتشر الجراثيم والميكروبات حولنا في كل مكان، وفي العادة نلجأ للماء والصابون لتنظيف الأيدي إذا شعرنا باتساخهم، أو قبل إعداد وتناول الطعام، وغير ذلك من الأنشطة التي تستلزم أيدي نظيفة، ولكن أحياناً لا تتوافر المياه وحينها نلجأ لمطهرات ومعقمات اليد، والتي تتوافر في أشكال مختلفة.



* معقمات اليدين

تتوافر معقمات اليدين إما على شكل سائل أو جيل أو رغوة، أو على شكل مناديل

- معقم اليد الكحولي هو الأفضل

معقم اليدين هو سائل تطهير يُستخدم للتخلص من الجراثم. وهناك العديد من التركيبات، ولكن يُفضل منها تلك التي أساسها الكحول. ويتميز بكونه سهل الاستخدام ويمكن حمله لأي مكان لتفادي مشكلة عدم توفر الماء والصابون.



لكن، هناك بعض الحالات التي يكون من الأفضل غسل اليدين بالماء والصابون بدلاً عن استخدام المعقم الكحولي، كما إنه لا توجد توصيات بالاستخدام العام لأنواع معقم اليدين التي لا تحتوي على الكحول. ولا توجد الكثير من الأدلة التي تدعم استخدام معقم اليدين بدلاً من غسيل اليدين. وتتوفر معقمات اليدين في صورة سائلة، أو في صورة جل أو رغوة.

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معقم اليد والفيروسات

إذا كنت تستخدم مطهرًا لليد، فتأكد من أن المنتج يحتوي على الكحول بنسبة 70% على الأقل حتى يكون فعالاً ضد مختلف الكائنات الدقيقة؛ بما في ذلك الفيروسات (بما في ذلك فيروس كورونا الجديد)، واتبع الخطوات البسيطة التالية:

- ضع ما يكفي من المنتج على راحة يدك لترطيب يديك تماما.

- افرك يديك معا، مع تغطية جميع الأسطح، حتى تجف يداك.

- المناديل المعقمة

وبالنسبة للمناديل أو المناشف المضادة للميكروبات فهي خيار فعّال أيضًا، ولكن مرة أخرى، ابحث عن المنتجات التي تحتوي على نسبة عالية من الكحول، وإذا كانت يداك متسخة فاغسلها بالماء والصابون عندما يكون ممكنا قدر الإمكان.



* تنظيف أيدي الأطفال

ساعد الأطفال على البقاء في صحة جيدة من خلال تشجيعهم على غسل أيديهم بشكل صحيح ومتكرر، اغسل يديك مع طفلك لتوضح كيفية الغسل، ولتجنب سرعة الغسل، اقترح غسل اليدين بالصابون للمدة التي تستغرق غناء أغنية عيد ميلاد سعيد مرتين، وإذا كان طفلك لا يمكن أن يصل إلى الحوض بنفسه، فاحتفظ بمقعد صغير بجواره.



وبصورة عامة، فإن مطهرات الأيدي الكحولية مناسبة للأطفال والمراهقين، وخصوصًا في حالة عدم توفر الصابون والماء، ومع ذلك، تأكد من الإشراف على الأطفال الصغار عند استخدام مطهرات الأيدي الكحولية، وذكّر طفلك بأن يتأكد من جفاف المطهر تمامًا قبل لمس أي شيء. واحتفظ بالعبوة بعيدًا عن متناول الأطفال بعد الاستعمال.



وتذكر أيضا، أن نظافة اليدين أمر مهم، خاصة خارج المنزل حيث يكون الطفل أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، والتي يمكن أن تنتقل بسهولة إلى أفراد الأسرة وغيرهم من الأشخاص المقربين.



وتأكد من أن الشخص الذي يعتني بطفلك يؤكد كثيرا على غسل اليدين أو استخدام مطهرات الأيدي الكحولية.



واسأل عما إذا كان يطلب من الأطفال غسل أيديهم عدة مرات في اليوم، وليس فقط قبل وجبات الطعام. ولاحظ، أيضًا، ما إذا كان يتم تنظيف مناطق الحفاضات بعد كل استعمال وعما إذا كانت مناطق تناول الطعام وتغيير الحفاضات بعيدة بما يكفي بعضها عن بعض.



وتذكر أن غسل اليدين طريقة بسيطة للبقاء بصحة جيدة، ولا تستغرق الكثير من الوقت أو الجهد، لكنها تضمن مميزات كبيرة من حيث الوقاية من الأمراض، واعتياد هذه العادة البسيطة يمكن أن يكون له دور رئيسي في حماية صحتك.

المصدر - صحتك