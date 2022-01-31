معلومات عن دقيق الشوفان.. عليك معرفتها

الوكيل الإخباري - يعتبر دقيق الشوفان من أكثر الأطعمة المعروفة بفوائدها الصحية، حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم؛ بما في ذلك فيتامين (ب 1)، و(ب 5)، والمغنيسيوم، والنحاس، والحديد، كما أنه غني بالبروتينات والألياف، ويمكن مزجه مع الفواكه الطازجة والمكسرات واللبن، وغيرها.

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ولعل المشكلة الوحيدة في دقيق الشوفان، الذي يباع بالأسواق، أنه غالبًا يحتوي على إضافات غير صحية، لذا وجبت معرفة بعض أسراره، لانتقاء المناسب منه للصحة.





غني بالسكر

معظم منتجات دقيق الشوفان سريعة التحضير، وتحتوي على الكثير من السكر، ولا ينبغي تناولها، ومن الأفضل إعداد دقيق الشوفان غير المنكه، وإضافة الفاكهة الطازجة والمحليات الخفيفة.



يسبب الانتفاخ

يحتوي الشوفان على النشويات والجلوكوز والألياف، وبعضها قد يكون بتركيزات أعلى في دقيق الشوفان الأكثر معالجة، وتؤثر هذه المواد في بكتيريا الأمعاء، التي تسبب الغازات والانزعاج والانتفاخ.



يفسد بسرعة

يعتقد البعض أن دقيق الشوفان يظل صالحاً للاستخدام لسنوات، لكن يمكن أن يتحلل ويتلف، وغالبًا في غضون عام، إذا ترك في عبوته الأصلية، لأنه غالبًا تتم تعبئته في أكياس ورقية وعبوات من الورق المقوى، وكلها تسمح للرطوبة والبكتيريا بتشويه جودة الأغذية.



يحتوي على الغلوتين

غالباً يحتوي دقيق الشوفان على آثار الغلوتين، لأنه يمكن معالجته في نفس الأماكن التي تتم فيها معالجة الحبوب المحتوية على الغلوتين، مثل: القمح، والشعير.



لا يناسب مرضى السكر

يعد دقيق الشوفان العالي الجودة والمنخفض السكر اختيارًا مناسباً كطعام للمصابين بمرض السكري، لكنه يمكن أن يسبب ارتفاعًا في نسبة السكر بالدم إذا تم تناوله بكميات كبيرة.



يضعف الكتلة العضلية

لأن تناول دقيق الشوفان يجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة، فإنه يسبب ضعف الكتلة العضلية، لعدم احتوائه على العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على أنسجة العضلات.



يؤدي إلى زيادة الوزن

يمكن أن يؤدي تناول دقيق الشوفان إلى زيادة الوزن، للأسباب التالية: عدم تناوله بشكل صحيح يمكن أن يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية التي تتناولها، ورقة العديد من أنواع دقيق الشوفان تتسبب في إضافة العديد من المكونات الأخرى غير الصحية، والشعور بالشبع لفترة طويلة جدًا، يؤثر في نظام الأكل المنتظم ما يسبب زيادة الوزن.

زهرة الخليج

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