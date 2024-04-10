مع الإكثار من الحلويات .. علامات تنذر بارتفاع السكر في الدم

الوكيل الإخباري- عادة ما تظهر علامات تحذيرية خلال النهار تنذر بالإصابة بمشكلة صحية خطيرة، مثل ارتفاع السكر في الدم، وغالبًا ما يتم تجاهلها العديد من الأشخاص مما يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات السكري المرتفع.

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وبحسب ما ذكره موقع clevelandclinic، إليك الأعراض التحذيرية التي يجب مراقبتها خلال النهار وخاصة في العيد مع تزايد تناول الحلويات .



1- عدم وضوح الرؤية.

2- الشعور بالعطش بصورة مبالغ بها.

3- الرغبة المبالغ بها في تناول الطعام.

4- الإصابة بالصداع الشديد.

5- كثرة التبول.

6- الإصابة بالالتهابات.

مضاعفات إهمال ارتفاع السكري الصباحي

1- الإصابة بالاعتلال الشبكية.

2- الإصابة بالاعتلال الكلية.

3- الإصابة بالاعتلال العصبي.

4- الإصابة بأمراض القلب.



وكشفت الدراسات أن الأشخاص المصابين بداء السكري قد يكونون قادرين على تقليل خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري عن طريق الحفاظ باستمرار على مستويات A1C(الجلوكوز) أقل من 7٪.



وبما أن ارتفاع السكر في الصباح عادة ما تكون مشكلة مستمرة، فإن عدم معالجتها يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل مستمر لبضع ساعات على الأقل يوميًا.



وهذا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري مع مرور الوقت.

مصراوي