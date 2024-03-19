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الثلاثاء، 19-03-2024 11:01 ص

ما حدود تناول الحلويات في شهر رمضان؟

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الوكيل الإخباري - يشتهر شهر رمضان بالحلويات التقليدية، لكن الحلويات العربية الرمضانية تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون، ما يجعلها عالية جداً في السعرات الحرارية إذا تم الإفراط في تناولها.

ومن المهم الحفاظ على وزن صحي واتباع نظام غذائي صحي دون حرمان أنفسنا من الحلويات المفضلة لدينا.

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ولتحقيق ذلك، تنصح رنا الهندي خبيرة التغذية ومدربة اليوغا بمجموعة من الخطوات للمحافظة على الوزن من دون حرمان من هذه الحلويات.


أولى هذه الخطوات تبني مبدأ الاعتدال، بأن يتم التحكم في كمية وأحجام الحلويات التي يتناولها الشخص.


يلي ذلك اختيار الحلويات الأقل سعرات حرارية، "فالخيارات الصحية تكون أقل في السكر والدهون".


وتقول الهندي: "يمكنك اختيار الخيارات الخفيفة غير المقلية مثل (حلاوة الجبن)، واختيار الكلّاج والقطايف المخبوزة بدلاً من المقلية. ويمكنك اختيار الحلويات المحلاة بالتمر أو الدبس بدلاً من السكريات المكررة".


من ناحية أخرى، يُنصح بالمحافظة على رطوبة الجسم بالماء، وتجنب المشروبات السكرية التي تحتوي على سعرات حرارية أعلى وتساهم في زيادة الوزن.


العطش والجوع
وتلفت الهندي الانتباه إلى أننا في بعض الأحيان نخلط بين العطش والجوع، ما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن.


ولتجنب ذلك "تناول وجبة إفطار متوازنة وصحية، تحتوي على البروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة. يساعد ذلك بالتحكم في الشهية وتقليل الرغبة بتناول الأطعمة السكرية".


كذلك، اهتم بالفواكه أيضاً، وخاصة التمر، مع الحرص على الاعتدال، فتناول الكثير من التمر قد يؤدي إلى زيادة الوزن لأنه مليء بالطاقة.


ويساعد النشاط البدني على حرق السعرات الحرارية من الحلويات التي يتم تناولها خلال ساعات الإفطار.


وتذكر أن الاعتدال هو المفتاح ومن الضروري تناول الطعام بعناية والاستماع إلى إشارات الجوع والشبع في جسمك. استمتع بأجواء رمضان الاحتفالية وأطباقك المفضلة، ولكن ضع أهدافك الصحية تحت السيطرة.

 

 

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