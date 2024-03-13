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الأربعاء، 13-03-2024 09:20 ص

ما سبب رغبتنا الشديدة بتناول الحلويات في رمضان؟

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الوكيل الإخباري - عندما نكون في رحلة فقدان الوزن، فإن الرغبة الشديدة في تناول السكر يمكن أن تعكس التغيرات الصحية، فإن المعاناة من الرغبة الشديدة في تناول السكر مع السعي لإدارة وزنك وتبني خيارات صحية قد يكون أمرًا صعبًا.

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خمسة أسباب وراء رغبتنا في تناول السكر:

 

-نقص العناصر الغذائية مثل الكروم والمغنيسيوم وفيتامين ب وأحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن أن يجعل الجسم يتوق إلى السكر لتعويض النقص.


-عندما نتناول وجبات غنية بالكربوهيدرات ولكنها منخفضة الدهون والبروتين، يمكن أن يسبب ذلك ارتفاعًا وانخفاضًا بمستويات السكر في الدم. وهذا يمكن أن يؤدي إلى الرغبة الشديدة في السكر.


-ارتفاع مستويات الكورتيزول يمكن أن يؤدي إلى الرغبة الشديدة في السكر. التوتر والقلق الشديد يمكن أن يجعلنا نتوق للسكر كوسيلة للحصول على راحة مؤقتة.


-يمكن أن تؤدي الاختلالات في بكتيريا الأمعاء إلى اختلالات هرمونية، وبالتالي زيادة الرغبة الشديدة في تناول السكر. ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى الالتهاب.


-يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والسكريات.

 

- يمكن أن يدفع الجسم إلى تناول الوجبات الخفيفة السكرية لمحاربة التعب.

 

لبنان 24

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