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الثلاثاء، 27-06-2023 02:42 م

3 آثار جانبية تسببها أدوية الكوليسترول على المدى الطويل

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الوكيل الإخباري- يزيد الكوليسترول الضار في الدم من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، في حين تعمل أدوية الستاتينات على منع إنزيم يحتاجه الكبد لإنتاج الكوليسترول.

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وعلى الرغم من أن الأدوية المخفضة للكوليسترول فعالة للغاية وآمنة لدى الغالبية العظمى من المرضى، فإنها قد تسبب مشكلات صحية على المدى الطويل، حسبما نشر موقع "Mayo Clinic".


ما الآثار الجانبية لأدوية الكوليسترول على المدى الطويل؟


آلام وتلف العضلات

يعد ألم العضلات من أكثر الشكاوى شيوعًا لدى الأشخاص الذين يتناولون الأدوية المخفضة للكوليسترول فترة طويلة.

وقد يشعر الشخص بذلك على هيئة ألم أو إرهاق أو ضعف في العضلات، يمكن أن يكون الألم مزعجًا خفيفًا، أو يمكن أن يكون حادًا لدرجة تجعل من الصعب القيام بالأنشطة اليومية العادية.


ارتفاع السكر في الدم
في حالات قليلة، يشكو الأشخاص الذين يتناولون أدوية الكوليسترول لفترة طويلة من ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ، ما يعرضهم لمخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، لذا يجب استشارة الطبيب المختص وقياس السكر باستمرار.


مشكلات في الذاكرة
تحذر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على ملصقات الأدوية المخفضة للكوليسترول من احتمالية الإصابة بفقدان الذاكرة أو الارتباك بمجرد التوقف عن تناول الأدوية.


ويجب التحدث إلى الطبيب في حال كان الشخص يعاني من فقدان الذاكرة أو الارتباك أثناء أو بعد تناول الأدوية المخفضة للكوليسترول.

 

الكونسلتو الطبي


 




 

 


 

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