منظمة الأمم المتحدة تحدد موعد القضاء على فيروس الإيدز

الوكيل الإخباري- كشف برنامج منظمة الإيدز فيروس نقص المناعة المكتسب التابعة للأمم المتحدة، عن الموعد المحدد للقضاء على وباء الإيدز في العالم، مشيرًا إلى أنه بعد توسيع نطاق اختبارات الإصابة بالإيدز وتطبيق العلاج الخاص المقاوم للفيروس في بلدان عديدة يمكن القول بإيقاف وباء الإيدز بحلول عام 2030.

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جاء ذلك في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لبرنامج منظمة الإيدز فيروس نقص المناعة المكتسب التابعة للأمم المتحدة.



ويوضح التقرير أن وباء الإيدز يمكن التخلص منه بحلول عام 2030، مؤكدًا أن انتهاء وباء الإيدز هو مشكلة مالية وسياسية، مع العلم أن بعض البلدان التي تبذل قدرا كافيا من الجهود في هذا المجال قد أحرزت نجاحات جدية في مكافحة هذه العدوى.



ووفقا للمعلومات المتوفرة في الأمم المتحدة فأن 95 % من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالإيدز في رواندا وإسواتيني وبوتسوانا وزيمبابوي يتلقون العلاج الذي يحتاجون إليه، كما أن 16 دولة أخرى بها 65% من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية على وشك الوصول إلى الهدف.



بينما أكد التقرير أيضا أن 23% من الإصابات الجديدة بالإيدز حدثت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشيرا إلى أن عدد المصابين الجدد يتزايد بوتيرة تنذر بالخطر.



يذكر أنه قد زاد منذ عام 2010 عدد المصابين في آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية بنسبة 49 %، وفي شمال أفريقيا والشرق الأوسط خلال نفس الفترة بنسبة 61%.



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