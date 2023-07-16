الأحد 16-07-2023
الوكيل الاخباري

إغلاق الطريق المؤدي إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري في العقبة غدا

تحذير من السير للسائقين بشأن لوحة أرقام المركبة

تعرّف على التعليمات الجديدة لأسس وشروط تنظيم سياحة المغامرات في الأردن

صدور تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات

بيان هام صادر عن البنك المركزي

رسالة من الملك إلى أمير قطر

ولي العهد : أبطالنا من ذهب

التدريب المهني تعلن عن فتح باب التسجيل بالبرنامج الزراعي

نائب الملك يرعى افتتاح فعاليات المؤتمر الإقليمي لتكنولوجيا الطائرات المسيرة

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الأحد، 16-07-2023 01:56 م

منظمة الأمم المتحدة تحدد موعد القضاء على فيروس الإيدز

2022_11_27_12_32_16_37


الوكيل الإخباري- كشف برنامج منظمة الإيدز فيروس نقص المناعة المكتسب التابعة للأمم المتحدة، عن الموعد المحدد للقضاء على وباء الإيدز في العالم، مشيرًا إلى أنه بعد توسيع نطاق اختبارات الإصابة بالإيدز وتطبيق العلاج الخاص المقاوم للفيروس في بلدان عديدة يمكن القول بإيقاف وباء الإيدز بحلول عام 2030.

اضافة اعلان


جاء ذلك في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لبرنامج منظمة الإيدز فيروس نقص المناعة المكتسب التابعة للأمم المتحدة.

ويوضح التقرير أن وباء الإيدز يمكن التخلص منه بحلول عام 2030، مؤكدًا أن انتهاء وباء الإيدز هو مشكلة مالية وسياسية، مع العلم أن بعض البلدان التي تبذل قدرا كافيا من الجهود في هذا المجال قد أحرزت نجاحات جدية في مكافحة هذه العدوى.

ووفقا للمعلومات المتوفرة في الأمم المتحدة فأن 95 % من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالإيدز في رواندا وإسواتيني وبوتسوانا وزيمبابوي يتلقون العلاج الذي يحتاجون إليه، كما أن 16 دولة أخرى بها 65% من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية على وشك الوصول إلى الهدف.


بينما أكد التقرير أيضا أن 23% من الإصابات الجديدة بالإيدز حدثت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشيرا إلى أن عدد المصابين الجدد يتزايد بوتيرة تنذر بالخطر.


يذكر أنه قد زاد منذ عام 2010 عدد المصابين في آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية بنسبة 49 %، وفي شمال أفريقيا والشرق الأوسط خلال نفس الفترة بنسبة 61%.

 

الكونسلتو الطبي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
be30a27bbc3f921701d5fb44749ef975

لهذه الأسباب.. احذر إدخال الجوال معك إلى الحمام

29d1cccb371593d1c43de11370cfd7f8

بـ6 خطوات.. كيف تقّي نفسك من التسمم الغذائي أثناء السفر؟

shutterstock_1163911234-1000x600

اكتشاف فوائد صحية لم تكن معروفة من قبل للبطيخ

24418-إتيكيت-أكل-الشكولاتة

طبيبة تحذر : نوع من الشوكلاتة لا ينصح به للأطفال

333333333

4 علامات تظهر بعد الأكل قد تكشف إصابتك بمرض خطير

tbl_articles_article_30282_922d141bd0a-3525-41ab-8645-e49dae581af2

في موجة الحر .. 9 طرق للوقاية من الاجهاد الحراري