منها الفستق.. 5 أنواع من المكسرات غنية بالبروتين

الوكيل الإخباري _ يعد البروتين من العناصر التي يحتاجها الجسم بشكل كبير وذلك من أجل بناء العظام والعضلات والجلد، ويمكن أن يساعد تناول المكسرات في تلبية الاحتياج اليومي من البروتين، تعرف على أبرز أنواع المكسرات الغنية بالبروتين:

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1- اللوز

يحتوي اللوز على نسبة عالية من البروتين فإن اللوز غني بمضادات الأكسدة تحمي هذه المركبات النباتية الجسم من الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة والذي يمكن أن يؤدي إلى الشيخوخة وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.



2- الجوز

تعد إضافة الجوز إلى النظام الغذائي طريقة جيدة لزيادة تناول البروتين، كما أنه مصدر غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية والتي أكدت الأبحاث مدى فائدتها لصحة القلب والشرايين والأوعية الدموية.



3- الفستق

يحتوي الفستق على نسبة أعلى من الأحماض الأمينية الأساسية مقارنة بمحتواه من البروتين، الأحماض الأمينية الأساسية هي تلك التي يجب الحصول عليها من خلال النظام الغذائي حتى يتمكن الجسم من استخدامها لبناء البروتينات الضرورية للوظائف الهامة.



4- الكاجو

يحتوي الكاجو على مغذيات دقيقة أساسية مثل النحاس، وجدت إحدى الدراسات وجود صلة بين انخفاض تناول النحاس وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام، وهي حالة تتميز بضعف وهشاشة العظام.

5- الصنوبر



تأتي الدهون الموجودة في حبوب الصنوبر في الغالب من الدهون غير المشبعة مما قد يساعد في تقليل عوامل الخطر لأمراض القلب، قد تظهر أحد الأحماض الدهنية الموجودة في حبوب الصنوبر أيضًا تأثيرات مضادة للالتهابات ويساعد في منع انتشار السرطان.



المصدر : الكونسلتو



