مَن الممنوعون من تناول الآيس كريم؟

الوكيل الإخباري - أعلنت الدكتورة مارغريتا كورولوفا، أخصائية التغذية الروسية، أن من يعاني من مرض السكري والسمنة والحساسية عليه الابتعاد عن الآيس كريم.

اضافة اعلان



وتشير الخبيرة في حديث تلفزيوني، إلى أنه لا حاجة للإفراط بتناول الآيس كريم (البوظة) إذا كان الشخص يعاني من أمراض التمثيل الغذائي والسمنة والسكري ومقاومة الأنسولين والحساسية، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الدهون المختلفة والسكر.



وتضيف، بالإضافة إلى ذلك، عند عدم تحمل الحليب ومنتجاته والمكسرات والثمار، من الضروري تقليص استهلاك الآيس كريم بسبب الحساسية. كما أنه في فترة الإصابة بأمراض البرد يصبح الآيس كريم خطيرا بصورة خاصة للأطفال، لأنه يمكن أن ينقل المرض إلى القسم السفلي للجهاز التنفسي.

روسيا اليوم