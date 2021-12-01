الأربعاء 01-12-2021
الوكيل الاخباري

العقبة: كلنا الاردن تشارك باليوم العالمي للتطوع

الطاقة: سنعتمد على كوادرنا في استكشاف النفط والغاز

الأردنيون يرتكبون 432 حادثاً مرورياً منذ صباح الأربعاء

شكاوى من تعطل رابط التسجيل لبرنامج الدعم التكميلي

شباط القادم موعدا للترشح للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات وامانة عمان

هل سيكون المطعوم شرطاً للمشاركة في الانتخابات البلدية؟ الكلالدة يُجيب

بلدية إربد تعلن استعدادها للمنخفض الجوي

انزلاق صهريج بترول في عمان - صور

النواب يؤجل أولى جلساته الرقابية

الشريدة: تجاوزنا الأزمة وتم كبح جماح الدين العام

الأربعاء، 01-12-2021 11:10 ص

الكشف عن مواد غذائية ترفع خطر الإصابة بتجلطات الدم

u2_9


الوكيل الإخباري - أعلنت الدكتورة تاتيانا زاليتوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن تناول بعض المواد الغذائية يزيد من خطر تجلط الدم بعد الإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد.

اضافة اعلان

وتشير الخبيرة في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن عدوى الفيروس التاجي المستجد، يمكن أن تسبب اضطرابا في عملية تخثر الدم وتكون الجلطات. لذلك من أجل تجنب هذه المخاطر، توصف للمتعافين من "كوفيد-19" أدوية مضادة لتخثر الدم. ووفقا لها، تناول الخضروات الورقية مثل الشبت والبقدونس يضعف مفعول هذه الأدوية.

وتقول، "تحتوي الخضروات الورقية على نسبة عالية من فيتامين K، ما يعيق جزئيا عمل الأدوية المضادة للتخثر التي يتكون أساسها من مادة الوارفارين. لذلك ينصح الطبيب المرضى عند وصف مثل هذه الأدوية بالتخلي عن تناول هذه الخضروات أو على الأقل توزيعها بالتساوي في النظام الغذائي".

وتضيف الخبيرة، والعامل الخطير الآخر، هو تناول أدوية تزيد من تخثر الدم. لذلك يجب على المريض في هذه الحالة عدم الإفراط في تناول هذه الخضروات. وعموما حتى إذا كان الشخص المتعافي من "كوفيد-19" لا يتناول مثل هذه الأدوية، عليه التقليل من تناول هذه الخضروات، من أجل درء احتمال تكون الجلطات.


وتقول، "بالنسبة للشخص الذي لا يتعاطى أدوية تزيد من تخثر الدم هذا ليس مهما. لأنه من الناحية النظرية سيؤدي أكل ثلاثة كيلوغرامات من هذه الخضروات، إلى زيادة سرعة تخثر الدم، وبالتالي يزيد من احتمال تكون الجلطات، وفيتامين K هو المسؤول عن ذلك. لذلك يجب تنويع النظام الغذائي، عند وجود خطر تجلط الدم، وعدم الاعتماد على الخضروات فقط".

 

المصدر - روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Study-reveals-that-stress-actually-does-cause-gray-hair-

موجود في كل بيت.. غذاء مضاد للشيخوخة والشيب

9090-8888LKKK-18-442x320

كشف أعراض تطور الخرف

upload_1638343319_1032011599

طعام يومي يقلل بقوة من خطر تدهور الدماغ

برد

أفضل المواد الغذائية لنزلات البرد

سلطة

أطعمة مثالية على العشاء لإنقاص الوزن

قهوة2

ماذا يحدث إذا تخليت عن القهوة بشكل كامل

أخبار متعلقة
برد

أفضل المواد الغذائية لنزلات البرد

ض

أطعمة ترفع مستوى الكوليسترول الضار

سلمون 2

طريقة بسيطة لحماية الجسم من الشيخوخة المبكرة

1558781921-heat_food_in_a_microwave

خطر داهم.. مواد وأطعمة لا يجوز وضعها في الميكرويف