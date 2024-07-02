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الثلاثاء، 02-07-2024 03:31 م

موظفو العمل المكتبي أكثر عُرضة للإصابة بهذه المتلازمة

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الوكيل الإخباري- قالت الجمعية الألمانية لطب العيون إن موظفي العمل المكتبي أكثر عُرضة للإصابة بمتلازمة العين المكتبية، وذلك بسبب العمل طويلاً أمام شاشة الحاسوب، بالإضافة إلى الهواء الجاف الناتج عن مكيف الهواء أو جهاز التدفئة وارتداء عدسات اللاصقة.

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الأعراض

وأوضحت الجمعية أن أعراض متلازمة العين المكتبية تتمثل في جفاف العين والاحمرار والحرقان والحكة وزيادة إفرازات الدموع والحساسية للضوء وضبابية الرؤية. تشمل الأعراض أيضًا الشعور بوجود جسم غريب في العين والشعور بالجرح أو الخدش في العين.


سبل العلاج

يمكن مواجهة جفاف العين بواسطة قطرات عين مرطبة وشرب السوائل على نحو كاف، مع ارتداء نظارة طبية بدلاً من العدسات اللاصقة أثناء العمل على الشاشة. ومن المهم أيضًا الرمش بانتظام، بمعدل يتراوح من 10 إلى 15 مرة في الدقيقة، وينبغي أيضًا تجنب تيارات الهواء، على سبيل المثال، تجنب الجلوس بالقرب من المروحة أو مكيف الهواء. ومن المفيد أيضًا اتباع قاعدة 20 – 20 - 20، حيث ينبغي كل 20 دقيقة النظر إلى الأشياء التي تبعد 20 مترًا على الأقل، لمدة 20 ثانية.

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