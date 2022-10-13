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الخميس، 13-10-2022 02:58 م

نبات نادر الاستخدام ومتعدد الفوائد .. تعرف على أهمية اليقطين

فوائد-اليقطين


الوكيل الإخباري-كشف خبراء التغذية الأمريكيون خصائص مفيدة غير متوقعة لليقطين.

وتشير الدكتورة كريستي غانون، خبيرة التغذية الأمريكية، إلى أن إدراج اليقطين في النظام الغذائي يساعد على تخفيض خطر الإصابة بإعتام عدسة العين، ويساعد أيضا على تقوية الأنسجة العضلية والعظام والأغشية المخاطية.

اليقطين يحسن حالة القلب والأوعية الدموية
ومن جانبه يشير الدكتور ماكينزي بيرجيس، إلى أن اليقطين يساعد بفعالية في تخفيض الوزن.

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ويقول: "اليقطين يفيد في إنقاص الوزن. لأنه يتكون أساسا من الماء، ويحتوي على سعرات حرارية قليلة، بيد أنه مع ذلك يحتوي على مواد مغذية كثيرة".


ويضيف، يساعد فيتامين С الموجود في اليقطين خلايا المناعة على التخلص من البكتيريا الضارة. أما البوتاسيوم فينظم توازن السوائل والمعادن في خلايا الجسم، ويحافظ على مستوى طبيعي لضغط الدم.


ويشير خبير التغذية ميشيل راوخ، إلى أن اليقطين غني بالألياف الغذائية التي تجعل الشخص يشعر بالشبع خلال فترة طويلة، بالإضافة إلى أنها تخفض مستوى الكوليسترول في الدم. كما تحتوي بذور اليقطين على مضادات الأكسدة التي تبطئ عملية الشيخوخة، كما تحتوي على المغنيسيوم والحديد والزنك والمنغنيز.

 

روسيا اليوم 

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