السبت 29-01-2022
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السبت، 29-01-2022 03:48 م

نشاطات تعزز صحة أطفالك العقلية

نشاطات تعزز قدرات طفلك العقلية


الوكيل الإخباري - يواجه كل من البالغين والأطفال تحديات ممكن أن تؤثر في صحتهم العقلية، والتي يجب التعامل معها بسرعة؛ كي لا تؤدي لمشاكل في الصحة العقلية والنفسية. 

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ومن حس الحظ، يمكن للوالدين استخدام بعض الأنشطة البسيطة، لضمان صحة أطفالهم العقلية، والتي نوضحها عبر السطور التالية:

التعبير عن الامتنان
يمكن للأسرة بدء يومها بالتعبير عن امتنانها وشكرها لما لديها، والصلاة من أجل من هم أقل حظاً.


التخطيط لليوم بشكل صحيح
خططي ليومك بشكل مناسب، حتى يمكنك قضاء الوقت في صنع الذكريات الإيجابية مع أطفالك بقدر الإمكان مع تحديد الأولويات، ووضعها في نصابها الصحيح.


وقت التواصل
انخرطي في الأنشطة التي تشجع أطفالك على التواصل معك، حيث يعزز التواصل بين الوالدين والأطفال الوقاية من مشاكل الصحة العقلية.


تشارك المشاعر
لا تمنعي نفسك أو طفلك أبداً من التعبير عن مشاعره، واحرصي على احتضانه واحتوائه والعمل على الوصول للحلول معاً.


التركيز على الإيجابيات
في نهاية اليوم، اجلسي مع أطفالك، واعملوا على التركيز على الإيجابيات التي حققتموها سوياً، من خلال سردها وتشاركها قبل مكافأة أنفسكم.


الاعتراف بالأخطاء
لا تخجلي من الأخطاء، بل اعترفي بها وتعلمي منها، وعلمي طفلك فعل ذلك أيضاً.


خصصي وقتاً للقلق
لا فائدة من القلق بشأن مشكلة طوال اليوم، وبدلاً من ذلك علمي طفلك تحديد وقت لمواجهة المخاوف والقلق، قبل أن يتابع يومه ويتعامل مع المشكلة لحلها.

 

 

زهرة الخليج

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