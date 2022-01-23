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الأحد، 23-01-2022 02:26 م

الإمساك لدى الأطفال.. متى يجب استشارة الطبيب؟

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الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي إن الإمساك لدى الأطفال له أسباب عدة مثل قلة الأطعمة الغنية بالألياف وقلة السوائل وقلة الحركة.

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أضافت الجمعية أن الإمساك لدى الأطفال قد يرجع أيضا إلى قلة النوم والتوتر النفسي "بسبب مشاكل أسرية أو مشاكل في المدرسة"، كما أنه قد ينذر بالإصابة بأحد الأمراض مثل التهاب في منطقة العضلة العاصرة

 

وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب إذا كان معدل التبرز أقل من 3 مرات أسبوعيا مع معاناة الطفل من آلام بطن شديدة وآلام أثناء التبرز وفقدان الشهية وتصلب البطن.

 

وإلى جانب العلاج الدوائي يمكن مواجهة الإمساك لدى الأطفال من خلال تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية مثل منتجات الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه وشرب السوائل على نحو كاف والمواظبة على ممارسة الأنشطة الحركية وأخذ قسط كاف من النوم مع البعد عن التوتر النفسي.

العين الإخبارية 

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