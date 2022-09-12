الإثنين 12-09-2022
الوكيل الاخباري

الاف الممرضين يضربون عن العمل 3 أيام في أمريكا

الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية

اليمن: مواجهات عنيفة بين القوات الجنوبية وعناصر القاعدة شرقي أبين

الاحتلال يمدد اعتقال صحفية مقدسية

وصول مرتبات وحدة الإسناد الأرضي مالي/4 إلى أرض الوطن

تحديد موعد حسم قضية قاتل نيرة أشرف- تفاصيل

الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالمياً

وزير التعليم العالي يلتقي نقيب الصيادلة

الملك يتابع تمرينا تعبويا نفذته مديرية الأمن العام في عجلون

ارتفاع المؤشر الأردني لثقة المستثمر في الربع الأول للعام الحالي

الإثنين، 12-09-2022 02:28 م

نصائح ذهبية لتناول المسكنات بشكل صحيح

20180911025801581


الوكيل الإخباري - ينبغي تناول الأقراص المسكنة للألم بواسطة كوب ماء كبير، حيث إن الماء يمنع بقايا الأقراص من الوقوع في المريء وإلحاق الضرر بالغشاء المخاطي.

اضافة اعلان

 

و إن الماء الكثير يساعد على إذابة الأقراص بشكل أفضل، ومن ثم امتصاصها من الجسم على نحو أسرع.

 

ومن المهم أيضا تناول الطعام قبل تناول المسكنات، فعلى الرغم من أن مسكنات الألم تعمل بشكل أسرع على معدة فارغة، إلا أن بعضها قد يهاجم المعدة أيضا.


وفي حالة المعاناة من مشاكل في المعدة أو تناول أدوية أخرى، فيجب حينئذ استشارة الطبيب مسبقا لمعرفة ما إذا كان من المستحسن تناول أدوية إضافية لحماية المعدة.


وأشارت "سنيورين راتجيبر" إلى أنه يمكن في كثير من الأحيان معرفة ما إذا كان من الممكن تقسيم المسكنات لتسهيل ابتلاعها أو ما إذا كان ينبغي تناولها كقطعة واحدة من خلال شكلها؛ حيث عادة ما يمكن تقسيم الأقراص المحتوية على حافة تقسيم.

أما مسكنات الألم، التي يمكن أن تؤدي المواد الفعالة بها إلى تهيج المعدة، فتحتوي على غلاف مقاوم لحمض المعدة ولا يذوب إلا في الأمعاء الدقيقة. ولا يجوز تقسيم الأقراص المغلفة قبل ابتلاعها، وإلا سيتم فقدات التأثير الوقائي للمعدة.

وبشكل عام، ينبغي استشارة الطبيب أو الصيدلاني عن عدد المرات، التي يمكن فيها تناول مسكن الألم وما إذا كان يمكن تقسيمه في حال المعاناة من مشاكل في البلع.

 

العين الإخبارية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumb

5 ممارسات أخطر من التدخين على صحتنا

2022_5_25_20_43_37_888

احذر استخدام هذه المواد لعلاج الحروق

تمارين ٣

أفضل التمارين الرياضية لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

image (1)

طرق طبيعية لاستعادة حاسة الشم

1078-Calories_Burned_Walking-732x549-thumbnail

المشي لمدة ساعة في الطبيعة يقلل من التوتر

133-054357-best-exercises-strengthen-knee-ligaments-roughness-6

أفضل تمارين لتقوية الركبة والأربطة

أخبار متعلقة
كيف-نتعرف-على-مرض-السكري-مبكرا

كيف نتعرف على السكري مبكرا؟