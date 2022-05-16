نصائح لتخفيف إجهاد العين والحفاظ على صحتها

الوكيل الإخباري - العين هي نافذة الإنسان للعالم، من خلالها يستطيع رؤية الأشياء وتمييز أشكالها وألوانها وتركيبتها، وعبرها يستطيع أن يتجنب المعوقات والأمور الخطيرة التي يمكن أن تهدد حياته.





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لكن العين وكغيرها من أعضاء الجسم، تبقى عرضة للمشاكل والمتاعب الصحية التي تلم بها في مراحل حياة الإنسان المختلفة. لكن الكشف المبكر عن هذه المشاكل وعلاجها بالطرق اللازمة، يساعد في التخلص منها والتخفيف من تداعياتها.



بحسب الدكتورة فيورنتيني، فإن إجهاد العين مشكلة يمكن التخلص منها وتخفيف مضاعفاتها على صحة العين باتباع خطوات بسيطة إنما عملية.

1 - إن كنت تعانين من قصر أو طول النظر بحيث لا تستطيعين قراءة الكلمات البعيدة أو الكلمات القريبة، تأكدي من ارتداء نظارتك الخاصة أثناء القراءة.



2 - التزمي بجدول زمني معين أثناء التركيز على الشاشة أو الكتاب أمامك، فكل 20 دقيقة يجب أن يقابلها 20 ثانية راحة للعين من خلال النظر إلى شيء بعيد بمسافة 20 قدم تقريبًا.



3 - استخدمي قطرات ترطيب العين الموصوفة من قبل طبيبك، والتي تعمل ترطيب العين وعلاج جفاف العين نتيجة القراءة لفترات طويلة أمام الشاشات الإلكترونية أو المجلات.

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