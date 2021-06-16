نصائح لتسكين ألم الأسنان

الوكيل الإخباري - يمكن اتباع العديد من إجراءات العناية الذاتية لتسكين ألم الضرس، أو ألم الأسنان، أو ألم السن، أو ألم الأضراس (بالإنجليزية: Toothache) إلى حين التمكن من الوصول إلى طبيب الأسنان.

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ويمكن بيان هذه الإجراءات فيما يأتي:



1 - المضمضة بالماء المالح، إذ تعدّ المضمضة بالماء المالح أحد العلاجات المنزلية الشائعة لعلاج ألم الأسنان، إذ يتسم الماء المالح بكونه عاملاً طبيعياً مضاداً للجراثيم، لذلك فإنَّه قد يقلل الالتهاب، الأمر الذي يساعد على حماية الأسنان المتضررة من الإصابة بالعدوى، إضافة إلى دوره في إزالة بقايا الطعام العالقة في الأسنان أو اللثة في حال وجودها.

2 - العناية بنظافة الفم والأسنان، إذ يوصى بتنظيف الأسنان دورياً بعد كل وجبة باستخدام معجون أسنان يحتوي على مادة الفلورايد، كما يمكن استخدام فرشاة أسنان ناعمة في حال وجود أي تقرحات في الفم ، ويمكن استخدام خيوط تنظيف الأسنان لإزالة أية جزيئات طعام أو لويحات عالقة بين الأسنان.

3 -تناول الأطعمة اللينة، مثل اللبن الزبادي أو البيض المخفوق، وتجنب مضغ الطعام على الأسنان المتضررة.

4- عدم تناول الأطعمة الحلوة، أو الساخنة جداً، أو الباردة جداً.

5- الإقلاع عن التدخين، إذ يمكن أن يزيد من بعض مشاكل الأسنان سوءاً.

6- وضع الكمادات الباردة على الخد في حال كان ألم الضرس ناتجاً عن إصابة في الأسنان.

7- رفع الرأس باستخدام وسادة إضافية أو اثنتين؛ وذلك لأنَّ تجمع الدم في الرأس قد يسبب المزيد من الشعور بالألم والالتهاب، إذ إنَّ رفع الرأس قد يؤدي إلى تخفيف الألم بما يكفي ليتمكن المصاب من النوم.

8- تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية لتخفيف الألم، مع التأكيد على عدم وضع الأسبرين أو أي مسكن آخر على اللثة مباشرة، لأنَّ ذلك قد يتلف أنسجة اللثة.

9- استخدام المراهم الطبية التي قد تساعد على تقليل ألم الأسنان، إذ يمكن أن تحتوي المواد الهلامية والمراهم المخدرة على مكونات مثل بنزوكايين (بالإنجليزية: Benzocaine) التي تخدر الألم، مع التنبيه على أنَّ هذه المادة غير مناسبة للاستخدام من قبل الأطفال الصغار.



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