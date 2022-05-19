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الخميس، 19-05-2022 01:33 م

نصائح لتفادي المشكلات الصحية الناجمة عن العواصف الترابية

ارتداء الكمام يحمي من المشكلات الصحية الناجمة عن العواصف الترابية


الوكيل الإخباري - مع الإنتقال من موسم لآخر، نشهد العديد من التغيرات الجوية سواء لبدء الدفء في الربيع وارتفاع درجات الحرارة في الصيف وسواها من المواسم الأربعة المعروفة عادة.

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ومن هذه التغيرات، العواصف الترابية والرميلة التي تثير الكثير من الغبار والأتربة وعدم استقرار في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة، ويمكن أن يمتد تأثير هذه العواصف لإعاقة حركة الطيران والموائ وتعطل الدراسة والعمل في العديد من الدول.

ولمواجهة العواصف الترابية والحد من مضاعفاتها، أوصى الأطباء باتباع النصائح الآتية:

1 - البقاء في أماكن داخلية مغلقة إن أمكن، وإغلاق جميع النوافذ والأبواب بإحكام.
2 - في حال الاضطرار للخروج، يُنصح بالتزام المناطق المحمية وتفادي المناطق المفتوحة مع ضرورة تجنب الخروج أثناء اشتداد هبوب الرياح وانخفاض مستوى الرؤية.
3 - التقليل من فترات التواجد في الخارج قدر الإمكان، وتغطية الأنف والفم بوضع كمامة طبية أو منديل مبلل بالماء عند الخروج.
4 - الحرص على شرب كميات وفيرة من الماء للمحافظة على رطوبة الجسم.
5 - تناول دواء الحساسية بالنسبة للمرضى المصابين بالحساسية.
6 - وضع نظارات واقية لحماية العينين لأصحاب العيون الحساسة أو من هم عرضة للإصابة بتهيج في العينين.

 

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