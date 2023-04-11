نصائح لحماية الأذن في الرحلات الجوية

الوكيل الإخباري- قال الدكتور برنهارد يونغه-هولسينغ إنه خلال الرحلات الجوية يشعر المسافر بضغط في الأذن يسبب له شعوراً بالانزعاج.



وأوضح طبيب الأنف والأذن والحنجرة الألماني أنه يمكن مواجهة الشعور بالضغط في الأذن بتدابير البسيطة مثل المضغ والبلع؛ حيث إنهما يخففان الضغط في الأذن، وبللجوء إلى ما يعرف "بمناورة فالسالفا" حيث يغلق الفم ويسد الأنف ثم يخرج الزفير.

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وأضاف أنه يمكن للذين يعانون من مشاكل طبية في الأذن مثل طنين الأذن، اللجوء إلى سدادات الأذن الطبية المزودة بفلتر ضد ترددات معينة، ما يساعد في خفض شدة الصوت على طبلة الأذن.



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