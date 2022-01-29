السبت 29-01-2022
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السبت، 29-01-2022 03:32 م

نصائح للتغلب على حساسية الأسنان شتاءً

طرق-التغلب-على-حساسية-الأسنان-في-الشتاء


الوكيل الإخباري - هل تساءلتِ يوماً عن السبب وراء زيادة آلام الأسنان في الصباح، خاصةً في فصل الشتاء؟.. يرجع السبب إلى أن الهواء البارد الذي يدخل الفم طوال فصل الشتاء يتسبب في زيادة الحساسية وعدم الراحة.

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في ما يلي مجموعة من النصائح التي يمكن اتباعها لمنع حساسية الأسنان، والتغلب عليها أثناء الطقس البارد:

غسل الأسنان بلطف
عادةً ما ينظف الأشخاص الأسنان بسرعة وبقسوة، ما يسبب أكبر مشاكل الأسنان، ويجب تنظيف الأسنان بلطف شديد، سواء كانت حساسة أو عادية.

 

استخدام فرشاة ذات شعيرات ناعمة
من المهم الاهتمام بنوع الفرشاة التي يتم استخدامها، مع ضرورة استخدام فرشاة ذات شعيرات ناعمة، حيث تتسبب الفرشاة الصلبة في حدوث نزيف أو تورم اللثة، وتتميز الفرشاة ذات الشعيرات الناعمة بأنها ليست قاسية على الأسنان واللثة.

 

عدم تناول المشروبات الحمضية
تتسبب المشروبات الغازية أو الحمضية بأضرار كبيرة للأسنان، حيث تؤدي إلى تدهورها وتآكل مينا الأسنان، ما يؤدي إلى تسوسها وضعف اللثة.

 

عدم اللجوء لتبييض الأسنان
يتسبب تبييض الأسنان في تآكل المينا، ويتسبب أيضاً في الإصابة بالحساسية.


استخدام غسول الفم
تتطلب الأسنان الحساسة عناية خاصة، لذا لا يجب الاعتماد على غسل الأسنان بالماء فقط، ويمكن استخدام غسولات الفم بالفلورايد، ما يحمي اللثة من التسوس.

 

زيارة طبيب الأسنان
من الضروري زيارة طبيب الأسنان كل ستة أشهر، وتجب استشارة طبيب الأسنان أثناء مواجهة المشاكل مثل الحساسية.

 

 

زهرة الخليج

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