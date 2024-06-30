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الأحد، 30-06-2024 08:14 ص

نصائح للحفاظ على صحة الكلى خلال الطقس الحار

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الوكيل الإخباري- للطقس الحار مخاطر صحية متعددة، منها ما يؤثر على صحة الكليتين، ولا يرتبط ذلك بأمراض الكلى، وإنما بالعناية بعضو هام في جسم الإنسان، مسؤول عن إخراج السموم منه، وللوقاية من حصى الكلى.

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وترتبط العناية بصحة الكلى بإجراءات مثل شرب الماء، وعدم الإفراط في تناول الملح، والحصول على بعض المعادن والمغذيات.


وأول هذه النصائح التي يقدمها "مركز الكلى وضغط الدم"، هو تجنّب المشروبات الغازية المحلاة.


يؤثر السكر على الكلى عن طريق زيادة مستويات السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، وهو سبب رئيسي لأمراض الكلى.


لذا، تجنّب إرواء العطش في الصيف بالمشروبات السكرية، بينما يمكنك تناول الماء الفوّار أو المياه الكربونية الخالية من السكريات، كما تفيد دراسة حديثة نشرها "ستادي فايندز".


ثاني النصائح هو شرب الماء باستمرار، وخاصة عندما تكون في الخارج، حيث يؤدي التعرّق إلى زيادة الجفاف، وأيضاً عدم نسيان شرب الماء أثناء التواجد في أماكن مكيفة.


ويمكنك ضبط إخطارات الهاتف لتذكرك بشرب كوب من الماء عدة مرات في اليوم.


وتعتبر جميع الأنشطة البدنية التي تحسن الدورة الدموية من عوامل الحفاظ على صحة الكلى، لذلك، لا تجعل حر الصيف سبباً للكسل عن أداء تمارين رياضية.


وإلى جانب مراقبة مدخلات الجسم من ملح الطعام، لا تنسى تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالكالسيوم، فهو معدن ضروري لتقليل أثر الصوديوم الموجود في الملح على الكليتين.

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