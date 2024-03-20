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الأربعاء، 20-03-2024 03:04 م

نصائح هامة لمرضى السكري في رمضان

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الوكيل الإخباري - يحتاج مرضى السكري إلى اتباع نظام غذائي مناسب في شهر رمضان لصيام آمن وعدم التعرض لأي مشكلات صحية أو مضاعفات خلال ساعات الصيام.

ونستعرض الإرشادات التي يجب على مريض السكري اتباعها قبل وخلال صيام شهر رمضان، بحسب الدكتورة نبيال عبدالرحمن، استشاري التغذية العلاجية.

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وأوضحت عبدالرحمن، أنه يجب على مريض السكري الاستعداد لصيام شهر رمضان قبل بدء الصيام بـ4 أسابيع من خلال مراجعة طبيب السكر وكذا أخصائي التغذية العلاجية.


وأشارت عبدالرحمن، إلى أن زيارة كل من الطبيبين لتقييم حالة المريض وإرشاده إلى إجراء العديد من التحاليل التي تحدد الحالة الصحية للمريض ومن خلال ذلك يمكن تحديد السماح له بالصيام من عدمه، وفي الحالة الأولى يقوم طبيب السكري بتعديل موعد الأدوية للمريض وتغيير بعضها فإذا كان يتناول المريض الأقراص طويلة المفعول يتم تغيرها لمتوسطة المفعول، وكذلك تغيير الأنسولين ليتناسب مع الصيام.


وأكدت استشاري التغذية العلاجية، أن طبيب التغذية يقوم بوضع خطة التغذية العلاجية لتتماشي مع الأدوية التي تم تعديلها.


وقالت عبدالرحمن، إن الاطفال المصابين بالنوع الأول من السكري ويتناولون جرعات الأنسولين 4 مرات يوميًا لا يمكنهم يأي حال من الأحوال الصيام.


ولفتت إلى أن مرضى السكر من النوع الثاني منهم من يستطيع تنظيم حياته قبل رمضان من خلال وضع النظام الغذائي وممارسة الرياضة وتعديل جرعات الأنسولين وبذلك يمكنهم الصيام.


وأكدت عبدالرحمن، أنه لا ينصح بصيام بعض المرضى من النوع الثاني الذين يتعرضون لغيبوبة السكري أو نقص فيه بشكل مستمر في آخر 3 شهور قبل الصيام، وكذلك الذين لا تظهر عليهم الأعراض.

 

الكونسلتو 

 


 




 

 


 

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