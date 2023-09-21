نظام غذائي قد يكون سبب إصابة الشباب بمرض خطير

الوكيل الإخباري - تتزايد تشخيصات السرطان بمعدل ينذر بالخطر بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما، ووفقًا لبحث جديد، فإن سرطانات الجهاز الهضمي هي أكثر أنواع السرطان نموا بين الشباب، وقد يرجع ذلك لاتباع نظام غذائي معين.

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نستعرض في التقرير التالي، العلاقة بين النظام الغذائي وزيادة خطر إصابة الشباب بالسرطان



ما العلاقة بين النظام الغذائي والسرطان؟

تشير إحدى الدراسات الرائدة إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة فائقة المعالجة قد يكون مسؤولا جزئيا عن ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان في المراحل المبكرة، وخاصة الأنواع المرتبطة بالجهاز الهضمي.



لقد حذر الباحثون من ارتفاع معدل الإصابة بالسرطان بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما باعتباره وباء عالميا ناشئا، ولكن من غير الواضح ما الذي يسبب الزيادة في تشخيص السرطان.



تعد سرطانات الجهاز الهضمي، بما في ذلك القولون والمستقيم، أسرع أنواع السرطانات المبكرة نموا .



تقول إحدى النظريات إن النظام الغذائي - وخاصة النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من الأطعمة فائقة المعالجة - مسؤول جزئيًا عن زيادة حالات السرطان المرتبطة بالجهاز الهضمي.



تتكون الأطعمة فائقة المعالجة في الغالب الأطعمة المعلبة والمحفوظة المضاف لها المواد الحافظة ومكسبا الطعم واللون والرائحة، منها النقانق، والمشروبات الغازية. وقد وجدت بعض التقديرات أن الأطعمة فائقة المعالجة تشكل 73% من الخيارات الغذائية اليومية.



يمكن للنظام الغذائي غير الصحي أن يسبب التهابًا منهجيًا ومقاومة للأنسولين، ويمكن أن يغير الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.



الأنظمة الغذائية الصحية التي تشمل الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، والتي تحد من اللحوم الحمراء والمعالجة والمشروبات السكرية أو تتجنبها، يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.



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