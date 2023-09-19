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الثلاثاء، 19-09-2023 06:56 م

نغزات القلب علامة على أمراض عدة.. تعرف عليها

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الوكيل الاخباري- يجب الذهاب للطبيب فور الشعور بنغزات القلب، لأنها عادةً ما تكون علامة تحذيرية على الإصابة ببعض الأمراض، التي قد تتطور إلى مضاعفات مهددة للحياة.

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أسباب نغزات القلب


1- النوبة القلبية
قد تدل نغزات القلب على الإصابة بالنوبة القلبية، وهي حالة تنتج عن انسداد الشريان المغذي للقلب، مما يؤدي إلى نقص تدفق الدم المحمل بالأكسجين إليه، مما يعرضه أنسجته للتلف.

2- التهاب التامور
مرض يحدث عندما يلتهب الغشاء الذي يغلف القلب من الخارج، وتعتبر النغزات الصدرية من الأعراض المنذرة بالإصابة به.

3- الذبحة الصدرية
تحدث الإصابة بالذبحة الصدرية نتيجة لانسداد الشريان التاجي باللويحات الدهنية أو الجلطات الدموية، وتشمل أعراضها "نغزات القلب وضيق التنفس والدوخة وألم في الكتف أو الذراع أو الرقبة أو الفك".

4- ارتجاع المريء
من الممكن أن تكون نغزات القلب ناجمة عن ارتجاع المريء، لأن ارتداد حمض المعدة يسبب ألمًا شديدًا في الصدر، مصحوبًا بالحموضة والتهاب الحلق وصعوبة البلع.

5- التهاب البنكرياس
من أبرز مضاعفات حصوات المرارة، يعاني معظم المصابين به من ألم الصدر وسرعة ضربات القلب وسرعة التنفس والغثيان والقيء والحمى.

6- الانسداد الرئوي
من الضروري علاج جلطات الساقين سريعًا، لأنها قد تتحرك من موضعها إلى الشريان المغذي للرئتين، مما يعرضه لخطر الانسداد، مسببًا ألمًا حادً في الصدر وزيادة ضربات القلب وضيق التنفس والسعال والتعرق الزائد.

7- الهلع
إذا أظهرت الفحوصات سلامة الجسم من الناحية العضوية، فهذا يعني أن نغزات الصدر ناتجًا عن اضطراب القلق، لأن نوبات الهلع الناتجة عنه تؤدي إلى الشعور بأعراض شبيه للنوبة القلبية، مثل ألم الصدر.

 




 

 


 

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