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السبت، 27-05-2023 09:15 ص

علامات تحذيرية على الجلد تدل على الإصابة بالسكري

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الوكيل الإخباري- يعتبر داء السكري من أكثر الأمراض شيوعاً في وقتنا الحاضر، وينطوي على العديد من الأعراض، بما في ذلك علامات تظهر على الجلد.

فيما يلي مجموعة من الأعراض الجلدية التي تدل على الإصابة بداء السكري، وفقاً لصحيفة تايمز أوف إنديا: 

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ازدياد خشونة الجلد
قد يعاني مرضى السكري من الجلد الصلب والسميك والتورم على الساعدين والذراعين، وقد تتطور هذه الحالة لتنتشر على الجزء العلوي من الظهر والكتفين والرقبة. 

بقع حمراء أو بنية اللون
يبدأ هذا المرض الجلدي في كثير من الأحيان على شكل كتل صغيرة صلبة مرتفعة تشبه البثور، تتطور هذه النتوءات إلى مناطق صلبة منتفخة من الجلد مع تفاقم الحالة. قد تكون البقع بنية أو حمراء أو صفراء اللون.


البثور
قد يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري من الظهور المتكرر للبثور الجلدية بأحجام مختلفة. 


الجلد الداكن
من الممكن أن تظهر بقع داكنة في أي مكان من الجسم، بما في ذلك الجزء الخلفي من الرقبة أو تحت الذراعين أو في الفخذين، ويشير هذا في كثير من الأحيان إلى مقدمات السكري. 


التهابات الجلد
كثيراً ما يصاب مرضى السكري بالتهابات جلدية، وتقرحات مؤلمة، بالإضافة إلى طفح جلدي يتسبب بالحكة. 

 

القروح والجروح
يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم على المدى الطويل إلى ضعف الدورة الدموية وتلف الأعصاب، مما قد يعيق قدرة الجسم على التئام الجروح، خاصة في القدمين. 


بقع صفراء متقشرة على العينين
تظهر هذه البقع عندما ترتفع مستويات الدهون في الدم، يمكن أن يشير أيضاً إلى عدم إدارة مرض السكري بشكل جيد.


نتوءات صغيرة
عندما يكون مرض السكري تحت السيطرة، تظهر هذه النتوءات فجأة وتختفي بسرعة، غالباً ما تشبه هذه الكتل البثور عند ظهورها لأول مرة. وعلى عكس البثور، فإنها تتحول بسرعة إلى اللون الأصفر.

 

حكة وجفاف الجلد
عادة ما يكون مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بجفاف الجلد، وقد يحدث هذا بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم. 


الزوائد الجلدية
رغم أن الزوائد الجلدية غير ضارة، إلا أن وجود العديد من الزوائد الجلدية يمكن أن يشير إلى مرض السكري من النوع 2 أو زيادة الأنسولين في الدم.

 

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