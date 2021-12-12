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الأحد، 12-12-2021 10:41 ص

نوع خضروات يخفض نسبة الكولسترول 30%

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الوكيل الاخباري - يتزايد الكولسترول في الجسم عندما تترسب لويحات دهنية في الشرايين، ما يؤدي بمرور الوقت إلى تضييقها، الأمر الذي يحول دون وصول الدم الغني بالأكسجين إلى الأعضاء، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض قاتلة.

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وجد العلماء أن النظام الغذائي هو الدعامة الرئيسية لعلاج الكولسترول، وتحديدا بعض الخضروات المعروفة بتأثيرها الفعال في هذه الحالة.


وكانت دراسات قد أشارت في السابق إلى أن الستيرول النباتي والمكسرات وبروتينات الصويا، تساعد بشكل كبير في منع الجسم من امتصاص الكولسترول.

إلا أن الألياف القابلة للذوبان، الموجودة في مجموعة من المنتجات، قد تحقق نتائج واعدة في التخلص من الكولسترول الضار.

تقول جامعة هارفارد إن البامية ذلك الخضار منخفض السعرات الحرارية الغني بفيتامين B وc، وحمض الفوليك والكالسيوم، يمكن أن تخفض نسبة الكولسترول بنسبة تصل إلى 30 في المائة، بحسب موقع إكسبريس البريطاني.


قام الباحثون في دراسة نشرت في مجلة Food Science and Technology بإعطاء بذور البامية للفئران التي تعاني من ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

 


وبعد إحداث فرط كولسترول الدم في الجرذان لمدة 30 يوما، أعطى الباحثون للفئران مسحوق بذور البامية المجففة بجرعة 250 و 500 ملغم/ كغم من وزن الفئران، لمدة 42 يوما.


كشفت النتائج أن مستويات الكولسترول الضار لدى الفئران انخفضت بشكل ملحوظ بنسبة 30%.

وكانت دراسة منفصلة قد كشفت أن البامية قادرة على الارتباط بجزئيات الكولسترول وسحبها إلى خارج الجسم، ويرجع ذلك في الأساس إلى احتواء البامية على مادة قريبة الشبه بالصمغ، يمكنها سحب الكولسترول الضار عبر البراز خارج الجسم.


وتعد البامية أيضا غنية بالبوليفينول ذلك العنصر المعروف بقدرته على الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.


 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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