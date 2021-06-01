هذا ما يشعر به الشخص قبل الاصابة بنوبة قلبية وشيكة!

الوكيل الاخباري - رصد أطباء متخصصون في القلب أربعة أعراض قد تشير إلى بداية نوبة قلبية، ويعد الألم الشديد في منطقة القلب من أكثرها تميزا.

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وتشمل مثل هذه الأعراض، صعوبة التنفس أو الاختناق. وغالبا بالإضافة إلى ذلك، ما يشتكي الذين يمرون بالحالة بنوبة من الدوار المفاجئ وخوف يتحول إلى حالة من الذعر.



وكان متخصصون من جامعة لانكستر في بريطانيا، قد قاموا في وقت سابق بإدراج علامات النوبة القلبية القريبة المرتبطة بالأحاسيس في تجويف الفم، مثل وجود طعم لاذع في الفم، وألم في الفك، يمكن أن يشبه وجع أسنان قوي وحاد.



يشار إلى أن النوبة القلبية يمكن أن تحدث على مدى عدة أسابيع. وفي هذه الحالة، يمكن التعرف على خطورة الحالة في الوقت المناسب.

روسيا اليوم