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الأربعاء، 23-11-2022 01:30 م

هز الرضيع قد يسبب متلازمة خطيرة على الطفل

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الوكيل الإخباري-حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين من هز الرضيع، الذي قد يؤدي إلى إصابته بما يعرف "بمتلازمة الطفل المرتج".

وأوضحت أن عضلات الرضيع ضعيفة ويتعذر عليها الحفاظ على ثبات واستقرار الرأس، التي تكون كبيرة وثقيلة نسبياً، والتي تتأرجح عند هزه بشكل خارج عن السيطرة.

وأضافت الرابطة أن المخ الحساس يهتز في الجمجمة، ويصاب الرضيع بالمتلازمة، التي تشكل خطراً عليه حيث قد تتسبب في إصابات بالغة لأنسجة المخ ونزيف داخلي، ما قد يؤدي إلى  تلفيات مستديمة، وصولاً إلى الوفاة.

وقد تتسبب المتلازمة في بطء النمو الذهني، وصعوبات في التعلم.

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