هل أنتِ حامل؟.. فوائد جمة للمشي

الوكيل الإخباري - تظن المرأة الحامل أن المشي مفيد لها في شهرها الأخير، لكن طبيبة الأطفال والتوليد الأردنية، الدكتورة مها أبو لاوي، تخالف هذا المعتقد، وتطلب من النساء الحوامل المشي باستمرار طيلة فترة الحمل، بهدف الحفاظ على نمط حياة صحي.





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وتؤكد أبو لاوي أن المشي بشكل عام يعد رياضة آمنة للمرأة الحامل، كونه "لا يرفع من خطر الولادة المبكرة أو انخفاض وزن الجنين أو حتى الإجهاض"، وتفضل أن تستشير الحامل طبيبها قبل البدء بممارسة المشي، حتى يضع لها برنامجاً يتلاءم مع شهرها ووزنها ووضعية جسمها.



وفي المتوسط، تُنصح الحامل بأن تسير لمدة 150 دقيقة في الأسبوع بمعدل 25 دقيقة يومياً على الأقل، مع مراعاة عدم إجهاد الجسم، وأن تكون الحامل قادرة على الكلام بشكل طبيعي أثناء المسير.



وتعدد أبو لاوي لقارئات "زهرة الخليج" فوائد المشي للحامل، إذ يساعد على حرق سعرات حرارية، وبالتالي يقلل من كمية الوزن الزائد خلال فترة الحمل. كما يُحافظ على لياقة الجسم، ويحميها من خطر الإصابة بتسمم الحمل وسكري الحمل وضغط الدم المرتفع خلال فترة الحمل.



ويُخفف من الإمساك الشائع خلال فترة الحمل ويُساعد في التقليل أو التخلص من آلام الظهر، كما يُقلل من خطر الإصابة بالجلطات الدموية، ويُعزز من عملية فقدان الوزن بعد الولادة، ويساعد في تعزيز صحة القلب، كما يُسهل من عملية الولادة وقد يُساهم في تقصير فترة الولادة أيضاً.



وخوفاً من مواجهة صعوبة ما في المشي، أثناء فترة الحمل بسبب كبر البطن أو بعض الأعراض التي تُصاب بها الحامل، تنصح أبو لاوي النساء الحوامل باتباع بعض الإرشادات، وهي:



- تأكدي من اختيار حذاء مريح: يجب أن تقومي باختيار حذاء رياضي مريح للغاية يناسب مقاس قدمك، بحيث يحميك من السقوط أو الشعور بألم في قدميك.

- استخدمي واقي الشمس: يجب عليك أن تحمي بشرتك أثناء المشي من أشعة الشمس، فهي تزيد من فرصة الإصابة بالكلف (تصبغ الجلد).

- حافظي على رطوبة جسمك: يجب عليكِ شرب كمية كافية من الماء خاصة أثناء الحمل لتُحافظي على بقاء جسمك رطبًا وتحميه من الجفاف.

- تناولي الطعام قبل المشي: قومي بتناول الطعام قبل 30 دقيقة على الأقل قبل المشي، حتى لا تفقدي الطاقة كلياً أثناء المسير، كما يجب عدم الإفراط في تناول الطعام قبل ذلك.

- اختاري مكاناً مناسباً: من المهم أن تقومي باختيار مكان المشي حسب حالة الطقس، كما يجب أن تتأكدي من أن المكان مخصص للمشي.

- استمعي لجسمك جيداً: عادةً يقوم الجسم بإعطائك إشارات حول حالته، لذا في حال لاحظت إشارات التعب فعليكِ التوقف.

زهرة الخليج

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