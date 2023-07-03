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الإثنين، 03-07-2023 02:21 م

لمرضى جفاف العين.. 8 نصائح ضرورية في الصيف

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الوكيل الإخباري- يجب على مرضى جفاف العين توخي الحذر والحيطة خلال فصل الصيف، لأن مع ارتفاع درجة حرارة الطقس تزداد حدة الأعراض لديهم، خاصةً في الموجات الحارة.

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نستعرض في التقرير التالي، نصائح لمرضى جفاف العين في الصيف، وفقًا لموقع "WebMD".


نصائح لمرضى جفاف العين في الصيف


1- ارتداء النظارة الشمسية
ينبغي على مرضى جفاف العين عدم الخروج من المنزل صباحًا في الصيف إلا بعد ارتداء النظارة الشمسية، لحماية العينين من الأشعة فوق البنفسجية والأتربة والغبار.


2- استعمال قطرات المرطبة للعين
يتعين مرضى جفاف العين استعمال القطرات المرطبة التي لا تستلزم روشتة طبية بشكل دوري في فصل الصيف، لزيادة إفراز الغدد الدمعية للدموع.


3- شرب الماء
يحتاج مرضى جفاف العين إلى شرب كمية وفيرة من الماء في الصيف، لا تقل عن 12 كوبًا في اليوم، للحفاظ على ترطيب الجسم، لا سيما العينين.


4- تناول أحماض أوميجا 3
تلعب أحماض أوميجا 3 دورًا كبيرًا في ترطيب العينين، لأنها تحفز الغدد الدمعية على إنتاج الدموع، لذلك لا بد أن تكون الأطعمة الغنية بها جزءًا أساسيًا في النظام الغذائي لمرضى جفاف العين في الصيف، مثل الأسماك الدهنية والبذور والمكسرات، أو تناول مكملاتها الغذائية تحت إشراف الطبيب.


5- الكمادات
يمكن التغلب على أعراض جفاف العين في الصيف، مثل الألم والاحمرار، عن طريق استعمال الكمادات الدافئة أو الباردة لبضع دقائق، بشرط أن تكون القماشة المستخدمة نظيفة، لتجنب العدوى.


6- عدم استخدام العدسات اللاصقة
من الأفضل لمرضى جفاف العين التوقف عن استعمال العدسات اللاصقة في الصيف، لأن تؤدي إلى تفاقم الأعراض، خاصةً عند التعرض لأشعة الشمس.


7- ارتداء نظارات السباحة
قبل النزول البحر والمسبح، يتعين على مرضى جفاف العين ارتداء نظارات السباحة، لحماية العينين من آثار الكلور والملح.

الكونسلتو الطبي

 




 

 


 

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