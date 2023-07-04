4 وجبات غداء صحية في الصيف.. مناسبة للحمية

الوكيل الإخباري- يوصي خبراء التغذية الأشخاص خلال فصل الصيف، بتناول أطعمة تساعد على زيادة مستويات النشاط وفي نفس الوقت منخفضة السعرات الحرارية، ما قد يناسب عدد من الفئات بينهم متبعي الدايت.



نستعرض في التقرير التالي، أبرز الوجبات الصحية في الصيف خلال وقت الغداء، وفقًا لموقع "Eating well".

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وجبات غداء صحية في الصيف



1-باستا بالدجاج

توفر هذه الوجبة العديد من العناصر الغذائية إضافًة إلى المذاق الجيد، ما يتناسب مع فصل الصيف، حيث تحتوي على البروتين الموجود في الدجاج والكربوهيدرات الموجودة في الباساتا، يمكن إضافة الحمص إلى هذه الوجبة لمزيد من الفيتامينات والمعادن، ما يساعد على الشعور بالشبع.



2-الجمبري المشوي

يعتبر الجمبري المشوي أحد الوجبات التي يوصي خبراء التغذية بتناولها، لأنه أحد المأكولات البحرية الغنية بالحمض الأميني الأوميجا 3، الذي يساعد على زيادة التركيز ويحمي أيضًا من الإرهاق الذي يحدث نتيجة فصل الصيف، يوصي الخبراء باختيار الشواء للجمبري، لأنه يخفض كميات الدهون غير الصحية التي يحصل عليها الجسم من خلال طريقة القلي.



3-الأرز والسلمون

تمتاز وجبة الأرز والسلمون باحتوائها على العديد من الفوائد الصحية والمناسبة لفصل الصيف، فضلًا عن توافقها مع وجبات الرجيم فهي تحمي أيضًا من الإصابة بأمراض القلب، نتيجة احتواء هذه الوجبة على مكونات صحية مثل الأرز البني الغني بالألياف الغذائية إضافًة إلى السلمون الغني بالأوميجا 3 والبروتين، يمكن إضافة خضار مطهو على البخار إلى الوجبة.



4-طاجن الكوسا

يتضمن هذا الطاجن المطهو في الفرن العديد من المكونات الصحية، أبرزها الكوسا والذرة والبيض، هي مكونات غنية بالألياف والكربوهيدرات الصحية والبروتين، ما يساعد على الشبع وفي نفس الوقت إمداد الجسم بالطاقة التي يحتاجها خلال فصل الصيف لمواجهة الإرهاق الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة.



الكونسلتو الطبي

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