هل السكتة الدماغية تسبب العمى؟

الوكيل الاخباري- للسكتة الدماغية تأثيرات سلبية على صحة العين، لذلك يعاني المريض بعد من مشاكل في الرؤية، قد تجعله غير قادرًا على أداء المهام اليومية.



تأثير السكتة الدماغية على العين

عادةً ما تصيب السكتة الدماغية العين بالمشكلات التالية:



1- العمى النصفي المتجانس: يسبب فقدان الرؤية في النصف الأيمن أو الأيسر من المجال البصري.



2- العمى الرباعي المتجانس: يؤدي إلى فقدان الرؤية في الأرباع العلوية أو السفلية من المجال البصري.



3- العتمة: يتسبب في ظهور نقطة عمياء في أي مكان بالمجال البصري.



4- اضطرابات حركة العين: تحدث عندما تتأثر الأعضاء والعضلات حول العين بعد الإصابة بالسطتة الدماغية.



5- الرأرأة: هي حركة لاإرادية تحدث لكرة العين.



6- جفاف العين: يصاب به المريض، لعدم قدرته على الرمش، مما يقلل من إنتاج الدموع.



7- حساسية الضوء: قد يصبح المريض حساسًا تجاه الضوء، سواء كان ساطعًا أو منخفضًا.



علاوة على ذلك، قد تسبب السكتة الدماغية مشكلات أخرى للعين، مثل الحول وازدواجية الرؤية وشلل العصب القحفي.



متى تؤثر السكتة الدماغية على العين؟

هناك منطقتان إذا أثرت السكتة الدماغية عليهما، فمن المرجح أن يعاني المريض من مشاكل في الرؤية، هما:



- الفص القذالي: يقع في الجزء الخلفي من الدماغ، يعتبره الأطباء "مركز الرؤية"، لأنه مسئول عن المعالجة البصرية، عن طريق استقبال المعلومات من العين وفهمها؟



- جذع الدماغ: منطقة في المخ تتحكم في حركة العين والتوازن والاستقرار والقدرة على فهم الأشياء الموجودة في العالم المحيط بالإنسان.



الفئات المعرضة لمشاكل الرؤية الناتجة عن السكتة الدماغية

أبلغ حوالي 65% من الناجين من السكتة الدماغية عن حدوث تغيرات في الرؤية أو تعرضهم لفقدان البصر، ولكن يعتبر كبار السن هم الفئة الأكثر تضررًا، بحسب بعض الأبحاث.



علاج مشاكل الرؤية الناتجة عن السكتة الدماغية

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قد يستعيد بعض الأشخاص بصرهم في الأشهر الستة الأولى بعد التعافي من السكتة الدماغية، في المقابل، يحتاج آخرون إلى تدخل طبي، للتغلب على مشاكل الرؤية الناجمة عنها، وتشمل العلاجات:



- أداء بعض التمارين، لتعزيز الوعي البصري في النقاط العمياء بالعين.



- ارتداء النظارة الطبية.



- استخدام لاصقات العين، لعلاج الرؤية المزدوجة.



وتختلف نسب النجاح في استعادة القدرة على الرؤية الطبيعية بعد السكتة الدماغية من مريض لآخر، كما هو موضح فيما يلي:



- 15 % من الأشخاص الذين يعانون من فقدان المجال البصري يستعيدون رؤيتهم تمامًا.



- 30 % من الأشخاص يستعيدون جزءًا من مجالهم البصري.



- 50 % من الأشخاص لن يستعيدوا الجزء الذي فقدوه من المجال البصري.