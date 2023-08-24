الخميس 24-08-2023
الوكيل الاخباري

توجيه من وزارة التربية بشأن طلبة المدارس الحكومية والخاصة

أول تصريح من بوتين بعد مقتل قائد فاغنر .. صدم العالم بأسره !

تطورات صفقة انتقال محمد صلاح للسعودية

تعميم من وزارة التربية على جميع المديريات

بيان حكومي بشأن مرض الحمى القلاعية

إعلان تقديم طلبات الاستفادة من المكرمة لأبناء العشائر - رابط

حقيقة هطول أمطار عنيفة في مكة المكرمة لم تشهدها منذ 60 عاما

حلول مرورية لهذه الشوارع في عمّان - اسماء

توضيح حول موعد تطوير المناهج الدراسية لطلبة المدارس

مستجدات عودة تيك توك الى الأردن

الخميس، 24-08-2023 08:19 م

هل السكتة الدماغية تسبب العمى؟

2023_8_24_17_53_41_586


الوكيل الاخباري- للسكتة الدماغية تأثيرات سلبية على صحة العين، لذلك يعاني المريض بعد من مشاكل في الرؤية، قد تجعله غير قادرًا على أداء المهام اليومية.

تأثير السكتة الدماغية على العين
عادةً ما تصيب السكتة الدماغية العين بالمشكلات التالية:

1- العمى النصفي المتجانس: يسبب فقدان الرؤية في النصف الأيمن أو الأيسر من المجال البصري.

2- العمى الرباعي المتجانس: يؤدي إلى فقدان الرؤية في الأرباع العلوية أو السفلية من المجال البصري.

3- العتمة: يتسبب في ظهور نقطة عمياء في أي مكان بالمجال البصري.

4- اضطرابات حركة العين: تحدث عندما تتأثر الأعضاء والعضلات حول العين بعد الإصابة بالسطتة الدماغية.

5- الرأرأة: هي حركة لاإرادية تحدث لكرة العين.

6- جفاف العين: يصاب به المريض، لعدم قدرته على الرمش، مما يقلل من إنتاج الدموع.

7- حساسية الضوء: قد يصبح المريض حساسًا تجاه الضوء، سواء كان ساطعًا أو منخفضًا.

علاوة على ذلك، قد تسبب السكتة الدماغية مشكلات أخرى للعين، مثل الحول وازدواجية الرؤية وشلل العصب القحفي.

متى تؤثر السكتة الدماغية على العين؟
هناك منطقتان إذا أثرت السكتة الدماغية عليهما، فمن المرجح أن يعاني المريض من مشاكل في الرؤية، هما:

- الفص القذالي: يقع في الجزء الخلفي من الدماغ، يعتبره الأطباء "مركز الرؤية"، لأنه مسئول عن المعالجة البصرية، عن طريق استقبال المعلومات من العين وفهمها؟

- جذع الدماغ: منطقة في المخ تتحكم في حركة العين والتوازن والاستقرار والقدرة على فهم الأشياء الموجودة في العالم المحيط بالإنسان.

الفئات المعرضة لمشاكل الرؤية الناتجة عن السكتة الدماغية
أبلغ حوالي 65% من الناجين من السكتة الدماغية عن حدوث تغيرات في الرؤية أو تعرضهم لفقدان البصر، ولكن يعتبر كبار السن هم الفئة الأكثر تضررًا، بحسب بعض الأبحاث.

علاج مشاكل الرؤية الناتجة عن السكتة الدماغية

اضافة اعلان


قد يستعيد بعض الأشخاص بصرهم في الأشهر الستة الأولى بعد التعافي من السكتة الدماغية، في المقابل، يحتاج آخرون إلى تدخل طبي، للتغلب على مشاكل الرؤية الناجمة عنها، وتشمل العلاجات:

- أداء بعض التمارين، لتعزيز الوعي البصري في النقاط العمياء بالعين.

- ارتداء النظارة الطبية.

- استخدام لاصقات العين، لعلاج الرؤية المزدوجة.

وتختلف نسب النجاح في استعادة القدرة على الرؤية الطبيعية بعد السكتة الدماغية من مريض لآخر، كما هو موضح فيما يلي:

- 15 % من الأشخاص الذين يعانون من فقدان المجال البصري يستعيدون رؤيتهم تمامًا.

- 30 % من الأشخاص يستعيدون جزءًا من مجالهم البصري.

- 50 % من الأشخاص لن يستعيدوا الجزء الذي فقدوه من المجال البصري.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تنزيل

قلبك في خطر.. تحذير من نقص وارتفاع هذا الفيتامين

af65bef9-4afc-4e95-85f3-0d21ba8df05c

3 أسباب شائعة لنقص فيتامين 'ب12'

الوزن-الزائد-1

إحذر من هذه العادات لتجنب ظهور دهون البطن

47050-الاجهاد-وكيفية-ارتباطه-بالمرض

للحفاظ على التركيز طوال اليوم.. تعرف على 7 عادات بسيطة

ط

مواد غذائية لا ينصح بتناولها على معدة فارغة

2023_8_9_14_41_15_720

لماذا يعاني البعض من ارتفاع ضغط الدم بعد تناول الطعام؟

أخبار متعلقة
2023_8_21_22_20_40_999

تحذير من ارتخاء الصمام.. خطر في هذه الحالة

17902784_303

نصائح هامة لاستخدام العدسات اللاصقة

2023_7_15_18_40_21_799

الأزمة القلبية وحرقة المعدة- كيف تفرق بينهما؟

503864

ما هو الدواء الوهمي؟.. وما تأثيره على صحة الإنسان؟