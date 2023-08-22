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تحذير من ارتخاء الصمام.. خطر في هذه الحالة

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الوكيل الاخباري- أشار الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إلى وجود عامل يعتمد عليه الطبيب، لتحديد خطورة ارتخاء الصمام الميترالي ومدى احتياج المريض للعلاج.اضافة اعلان


وقال موافي ، إن العامل الذي يقصده هو "وجود ارتجاع لدى مريض ارتخاء الصمام الميترالي أم لا".

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن ارتجاع الصمام الميترالي هو مرض يتسبب في ارتداد الدم من البطين إلى الأذين، مضيفًا: "إذا كان مريض الارتخاء لا يعاني منه، فلا داعٍ للقلق".

وأكد أن سماعة الطبيب يمكنها اكتشاف ارتجاع الصمام الميترالي بسهولة، ولكن يفضّل الخضوع للفحص بالموجات الصوتية، لأنها الاختبار الأكثر دقة لتشخيص الإصابة به، لافتًا إلى أن علاجه قد يستدعي الجراحة في الحالات الشديدة.

 




 

 


 

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