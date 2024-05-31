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الجمعة، 31-05-2024 12:30 م

هل الشمام يرفع سكر الدم؟

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الوكيل الاخباري- الشمام من الفواكه الصيفية التي يعتاد الأشخاص على تناولها نظرًا لاحتوائه على كميات جيدة من العناصر الغذائية المتعددة التي تقلل فرص الإصابة بالأمراض المزعجة.

تأثير الشمام على مرضى السكري

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يعتبر الشمام من الفواكه الرائعة لمرضى السكري، لأنه يتميز بمؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنه لا يسبب زيادة سريعة في مستويات السكر في الدم عند تناوله، بالإضافة إلى الكميات الكبيرة من الألياف، ولكن الأفضل أن يتم تناوله تحت إشراف الطبيب المختص.

هل يمكن لمرضى السكري تناول الشمام؟


الشمام مصدر جيد للألياف والفيتامينات والمعادن وله مؤشر جلايسيمي منخفض، وهذا يعني أنه لا يسبب زيادة سريعة في مستويات السكر في الدم، حيث توفر الشريحة الواحدة 1.6 جرام من الألياف، ومن ثم زيادة الشعور بالشبع، مما قد يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الشمام على نسبة عالية من الماء، وبالتالي فهو يساعد على ترطيب الجسم وتعزيز الشعور بالشبع، مما قد يساعد في تقليل الوجبات الخفيفة غير الصحية التي قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

كما يحتوي الشمام على العديد من العناصر الغذائية الهامة الأخرى، مثل فيتامين C وفيتامين A والبوتاسيوم، ولكن يجب الحرص على تناوله بكميات جيدة.

لذلك، يمكن لمرضى السكري الاستمتاع بتناول الشمام باعتدال كجزء من نظام غذائي صحي.

نصائح لتناول الشمام لمرضى السكري


هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند تناول الشمام في حالة الإصابة بمرض السكري، حيث تتضح في:

- تناول كميات معتدلة من الشمام.

- مراقبة مستويات السكر جيدًا يوميًا.

- تناول الشمام مع مصدر للبروتين أو الدهون الصحية.

- تجنب إضافة السكر أو العسل إلى الشمام.

- استشارة الطبيب المختص قبل الإفراط في تناوله.

 




 

 


 

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