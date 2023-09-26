هل المكسرات ترفع الكوليسترول؟

الوكيل الاخباري- يتساءل بعض المصابين بارتفاع الكوليسترول الضار بالدم عن إمكانية إدراج المكسرات في النظام الغذائي اليومي، خوفًا من أن تكون لها تأثيرات سلبية على صحتهم.

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في هذا الصدد، قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية، إن المكسرات من الأطعمة المفيدة والآمنة لمرضى الكوليسترول.





وأضافت نهلة أن المكسرات تمثل أهمية كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية، ويرجع السبب إلى محتواها العالي من أوميجا 3، وهي أحماض دهنية غير مشبعة.



وأوضحت أن أحماض أوميجا 3 تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحة الشرايين والأوعية الدموية من خطر التصلب والانسداد، بفضل قدرتها الكبيرة على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم.

ومع ذلك، أوصت استشاري التغذية العلاجية مرضى الكوليسترول بتناول المكسرات بكمية معتدلة، لأن الإفراط فيها قد يعرضهم لزيادة الوزن، بسبب ارتفاع سعراتها الحرارية.