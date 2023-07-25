هل تؤدي التدريبات الرياضية إلى إنقاص الوزن؟

الوكيل الإخباري- بالرغم من أن القاعدة الذهبية التي يسير عليها البشر منذ قديم الأزل، تقول إن تقليل الطعام وممارسة الرياضة ضرورة لإنقاص الوزن، إلا أن الدوائر العلمية مؤخراً تُشكك ما إن كان الإكثار من التدريبات الرياضية لها علاقة بنقصان الوزن.

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وبحسب "فرضية ترشيد الطاقة الكلية" للجسم، والتي تؤكد أن التدريبات البدنية لن تساعد في حرق المزيد من السعرات الحرارية، لأن الجسم يعوض السعرات التي يفقدها أثناء ممارسة الرياضة، عن طريق خفض السعرات التي يستهلكها في غير أوقات الرياضة، وبالتالي فإن التدريبات البدنية لن تساعد في إنقاص الوزن، وإن كانت سوف تعود بالفائدة على الصحة العامة من نواحي عديدة.



ويشير هؤلاء الخبراء أيضاً إلى مراجعة أجريت عام 2021، وشملت أكثر من 100 دراسة تناولت أهمية التدريبات البدنية في إنقاص الوزن، وأكدت هذه الدراسة أن ممارسة التدريبات بأنواعها مثل الأيروبكس، وتدريبات المقاومة، والتمارين المكثفة تحت إشراف متخصصين تؤدي فعلاً إلى إنقاص الوزن، حتى لو كان ذلك بشكل متواضع.





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