طرق سحرية تساعدك على خفض وزنك عند تناول الفاكهة

الوكيل الإخباري- الفاكهة ضرورية جداً في نظامنا الغذائي ونمط حياتنا، و لكن إذا تم تناول الفواكه ذات السعرات الحرارية العالية، بالشكل الخاطئ فإنها قد تؤدي إلى زيادة الوزن.



فيما يلي أهم النصائح لتناول الفاكهة دون زيادة الوزن، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

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اختر الفواكه ذات نسبة السكر المنخفضة



يقول خبيرة التغذية الدكتور روهيني باتيل: "اختر الفواكه التي تحافظ على نسبة منخفضة من السكر في الدم، مثل التوت والكرز والتفاح والكمثرى. تفرز هذه الفاكهة السكر في مجرى الدم بشكل أبطأ، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم ومنع حدوث طفرات يمكن أن تسهم في زيادة الوزن ".

اقرن الفاكهة بالبروتين



لجعل تناول الفاكهة أكثر توازناً، قم بإقرانها بمصدر للبروتين. يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الزبادي اليوناني أو الجبن القريش أو حفنة من المكسرات مع الفواكه في السيطرة على الجوع والحفاظ على الشعور بالشبع لفترة أطول.



تجنب تناول الفاكهة على معدة فارغة



في حين أن الفاكهة مغذية، فإن تناولها على معدة فارغة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم. لتجنب ذلك، تناول الفواكه كجزء من وجبة متوازنة أو وجبة خفيفة تحتوي على البروتين والدهون الصحية والحبوب الكاملة، بحسب الدكتور باتيل.

تجنب الاستهلاك المفرط



على الرغم من أن الفاكهة صحية، إلا أنها لا تزال تحتوي على السكريات الطبيعية والسعرات الحرارية. ضع في اعتبارك أحجام حصصك وتجنب الاستهلاك المفرط، خاصة إذا كنت تهدف إلى إدارة الوزن. التزم بأحجام الحصص الموصى بها واستمتع بمجموعة متنوعة من الفواكه على مدار اليوم.

أدخل الفواكه في وجبات متوازنة



وفقاً للدكتور باتيل، "بدلاً من الاعتماد فقط على الفاكهة كوجبات خفيفة، قم بدمجها في وجباتك للحصول على العناصر الغذائية والألياف المضافة. أضف الفاكهة المقطعة إلى السلطات، واخلطها في العصائر، أو استخدمها كطبقة للحبوب الكاملة أو دقيق الشوفان"



تجنب تناول الفاكهة على شكل عصائر



على الرغم من أن عصائر الفاكهة قد تبدو مريحة، إلا أنها غالباً ما تفتقر إلى محتوى الألياف الموجود في الفاكهة الكاملة ويمكن أن تكون أعلى في السكر والسعرات الحرارية. من الأفضل تناول الفاكهة الكاملة للاستفادة من الألياف التي تحتوي عليها، والتي تساعد على الهضم وتساعد على تنظيم الشهية.



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