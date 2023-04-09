هل تختلف حقًا نسبة السكريات في بعض أنواع التمور؟

الوكيل الإخباري- هل صحيح أن بعض أنواع التمور تحتوي على نسبة أقل من السكريات، ما يجعلها أنسب لمرضى السكري؟



وأوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن هذه ليست سوى مجرد معلومة خاطئة.



والصحيح أنه لا يوجد تمور خالية من السكريات، فضلًا عن أن السعرات الحرارية وكمية السكر متقاربة بشكل كبير بين أنواع التمور.



لذلك، يُنصح مرضى السكري بتناول التمور باعتدال وعدم الإكثار منها، ومراجعة الطبيب المختص لتحديد الكمية المسموح بها.

اضافة اعلان

سي ان ان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة