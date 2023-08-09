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الأربعاء، 09-08-2023 06:30 م

هل تعاني من آلام الرقبة الصباحية؟ تعرف على الأسباب وطرق التخلص منه

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الوكيل الاخباري- يعاني البعض من آلام الرقبة بعد الاستيقاظ من النوم، نتيجة اتباع عادات نوم خاطئة، أو الإصابة بمشكلة صحية، قد يتسبب ذلك في الألم وتشنج العضلات والصداع وعدم الشعور بالراحة، مما قد يؤثر على الأنشطة اليومية.

أسباب آلام الرقبة عند الاستيقاظ

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عادًة ما يكون سبب الاستيقاظ مع ألم الرقبة هو الضغط على عضلات الرقبة والكتف أثناء النوم، إذا لم تتلق الرأس والرقبة الدعم المناسب عند الاستلقاء لفترة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى إجهاد عضلات الرقبة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تصلب وألم عند الاستيقاظ.

يلعب وضع النوم أيضًا دورًا رئيسيًا في ألم الرقبة عند الاستيقاظ، وتعزز بعض أوضاع النوم دعم جيد للرأس في حين أن البعض الآخر يمكن أن يضغط على أجزاء من العضلات، ويتركها متعبة ومؤلمة ومتيبسة.

هناك بعض المشكلات الصحية أيضًا التي تساهم في الاستيقاظ مع آلام الرقبة، مثل: الألم العضلي الليفي، والصداع النصفي، والتهاب المفاصل، والانزلاق الغضروفي.

كيف يمكن علاج آلام الرقبة عند الاستيقاظ؟
سواء كان سبب آلام الرقبة الصباحي اتباع عادات غير صحية مثل وضعيات النوم الخاطئة أو مشكلة صحية مثل الانزلاق الغضروفي، قد يساعد اتباع بعض العلاجات المنزلية في تخفيف حدة الألم، تتمثل فيما يلي:

-إذا كان الألم نتيجة مشكلة صحية يحتاج الشخص للتشخيص السليم واتباع خطوات العلاج الدوائية جنبًا إلى جنب مع العلاجات المنزلية.

- اختيار وسادة طبية داعمة للرقبة.

- اختيار وضعية نوم صحيحة ومريحة.

- تدليك الرقبة برفق باستخدام القليل من زيت النعناع.

- تناول المسكنات التي لا تستلزم وصفة طبية، مع عدم الاعتماد على تناولها بشكل يومي.

- استخدام المراهم الموضعية التي تساعد على علاج تيبث العضلات والتخلص من التشنجات.

- تناول الأدوية المثبطة للعضلات، ولكن بعد استشارة الطبيب.

- استخدام الكمادات الدافئة ثم الباردة لفك التشنجات وتخفيف الألم.

- القيام بتمارين التمدد والإطالة، مع مراعاة القيام بها بشكل صحيح تجنبًا لأي مضاعفات.

- ارتداء داعم الرقبة أثناء الجلوس أمام الشاشات أو العمل المكتبي للتأكد من إبقاء الرقبة في الوضع الصحيح وتجنب الضغط على العضلات.

 




 

 


 

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