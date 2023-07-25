لتحسين صحتك.. 4 مكملات غذائية تناولها في الصيف

الوكيل الإخباري- يزداد خطر الإصابة ببعض المشكلات الصحية في فصل الصيف، يمكن تقليل فرص التعرض لها عن طريق تناول مجموعة من المكملات الغذائية.

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نستعرض في التقرير التالي، أفضل المكملات الغذائية للجسم في الصيف، وفقًا لموقع "Healthline".



أفضل المكملات الغذائية في الصيف



1- فيتامين ب

يلعب فيتامين ب المركب دورًا كبيرًا في تقليل الشعور بالتعب والإرهاق والخمول في الصيف، لأنه يساعد على إمداد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، بالإضافة إلى قدرته على تعزيز التركيز.



2- فيتامين سي

لحماية الجسم من الفيروسات التي قد تنقلها لدغات البعوض والبكتيريا التي يزداد نموها في الطعام مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، يجب تناول مكملات فيتامين سي، لأنها تساهم في تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرته على محاربة العدوى.



3- فيتامين أ

من الضروري الحصول على مكملات فيتامين أ في الصيف، لأنها توفر حماية كبيرة للبشرة والعين ضد أضرار الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس.



4- البروبيوتيك

تساعد مكملات البروبيوتيك على تقليل خطر الإصابة بالتسمم الغذائي في الصيف، لأنها تحافظ على توازن البكتيريا النافعة والضارة بالجهاز الهضمي، لا سيما الأمعاء.





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