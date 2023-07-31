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الإثنين، 31-07-2023 07:22 ص

7 أعراض تكشف إصابتك بالسكتة الدماغية

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الوكيل الاخباري - السكتة الدماغية أحد الحالات الصحية الطارئة التي تحتاج للتدخل الطبي السريع، هناك بعض المشكلات الصحية التي تزيد من فرص التعرض لها، ولكن قد تحدث أيضًا نتيجة اتباع نمط حياة غير صحي.

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يستعرض في التقرير التالي أبرز العوامل التي تزيد من فرص التعرض للسكتة الدماغية، وفقًا لـ"Hopkins medicine".


تحدث السكتة الدماغية عندما يتوقف تدفق الدم إلى الدماغ. يحتاج الدماغ إلى إمداد مستمر بالأكسجين والمواد المغذية لكي يعمل بشكل جيد، إذا توقف تدفق الدم ولو لفترة قصيرة. تبدأ خلايا الدماغ في الموت بعد بضع دقائق فقط بدون دم أو أكسجين.


عندما تموت خلايا المخ، لا يتمكن الشخص من القيام بأشياء يتحكم فيها هذا الجزء من الدماغ، على سبيل المثال قد تؤثر السكتة الدماغية على القدرة على الحركة والكلام والأكل والإخراج.


ما هي أعراض السكتة الدماغية؟
السكتة الدماغية هي حالة طارئة من المهم معرفة علامات السكتة الدماغية.
- ضعف أو تنميل في الوجه أو الذراع أو الساق، عادةً في جانب واحد من الجسم.
- صعوبة في التحدث أو الفهم.


- مشاكل في الرؤية، مثل ضبابية الرؤية أو فقدانها في إحدى العينين أو كلتيهما.
- دوخة أو مشاكل في التوازن.
- مشاكل في الحركة أو المشي.


- الإغماء.
- صداع شديد بدون سبب معروف خاصة إذا حدث فجأة.


عوامل تزيد من فرص التعرض للسكتة الدماغية
لا يوجد سبب محدد لحدوث السكتة الدماغية، ولكن هناك بعض العوامل التي قد تزيد من حدوث السكتات الدماغية. 


يمكن لأي شخص أن يصاب بسكتة دماغية في أي عمر. لكن تزداد فرص الإصابة بسكتة دماغية، في بعض الحالات، والتي تم تحديدها فيما يلي:
- يمكن أن يؤدي ضغط الدم البالغ 140/90 أو أعلى إلى تلف الأوعية الدموية التي تزود الدماغ بالدم.


- أمراض القلب هي ثاني أهم عامل خطر للإصابة بالسكتة الدماغية، والسبب الرئيسي للوفاة بين الناجين من السكتة الدماغية. تتشابه عوامل الخطر مع أمراض القلب والسكتة الدماغية.


- الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية من الأشخاص غير المصابين بداء السكري.

- وجود تاريخ مرضي بالإصابة بالسكتات الدماغية.


- تؤدي الزيادة الكبيرة في عدد خلايا الدم الحمراء إلى زيادة سماكة الدم وزيادة احتمالية حدوث الجلطات. هذا يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.


- ارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون في الدم. يمكن أن يساهم ارتفاع مستويات الكوليسترول في زيادة سماكة أو تصلب الشرايين الناتج عن تراكم البلاك وهو عبارة عن رواسب من المواد الدهنية والكوليسترول والكالسيوم. يمكن أن يؤدي تراكم البلاك على جدران الشرايين من الداخل إلى تقليل كمية تدفق الدم إلى الدماغ. تحدث السكتة الدماغية إذا انقطع تدفق الدم عن الدماغ.


- عدم انتظام ضربات القلب. يمكن لبعض أنواع أمراض القلب أن تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. يعد عدم انتظام ضربات القلب أو ما يعرف بـ الرجفان الأذيني من أقوى عوامل خطر الإصابة بالسكتة القلبية وأكثرها قابلية للعلاج.
- التشوهات الهيكلية القلبية. يمكن أن تتسبب صمامات القلب التالفة في تلف القلب المزمن طويل الأمد. بمرور الوقت، يمكن أن يزيد ذلك من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.


- تكون فرصة الإصابة بالسكتة الدماغية أكبر لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالسكتة الدماغية.
- وهناك عوامل تزيد من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية يمكن التحكم بها: مثل التدخين، والأدوية المخدرة، والسمنة.


الكونسلتو


 




 

 


 

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