هل تعاني من ارتجاع المريء ؟ .. اليك افضل 5 مشروبات

الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من ظهور أعراض مزعجة عند الإصابة بارتجاع المريء وقد تستمر الأعراض لفترات طويلة، مما يؤدي إلى بعض المضاعفات الصحية التي غالبًا ما تتطلب استشارة الطبيب المختص.

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هناك بعض الأعراض المزعجة التي تظهر على المريض عند المعاناة من ارتجاع المريء من بينها:



- حرقة في المعدة.

- السعال.

- الغثيان.

- التجشؤ.

- التهاب الحلق.

- بحة في الصوت.



مشروبات لعلاج ارتجاع المريء

لا يوجد مشروبات تساعد في العلاج النهائي لارتجاع المريء، ولكن عادًة ما تقلل من شدة الأعراض من بينها:

1-الماء

الماء رائع في هضم الطعام وتسهيل حركة الأمعاء، كما أثبتت بعض الدراسات أن شرب الماء القلوي المحلل كهربيًا قد يساعد في تقليل بعض الأعراض والأفضل من ذلك هو استشارة الطبيب المختص حول النوع الأفضل حسب الحالة.



2-شاي الزنجبيل

الزنجبيل من الآعشاب القوية في السيطرة على ارتجاع المريء حيث يساعد على تهدئة مشاكل المعدة وتحسين الهضم، وذلك لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تقلل من الغثيان، كما يمكن إضافة العسل لتعزيز القيمة الغذائية والحصول على نتائج أفضل وتقليل مذاقه المر.



3-العرقسوس

قد يساعد تناول العرقسوس في زيادة الطبقة المخاطية لبطانة المريء، مما يقلل من آثار ارتجاع المريء، وبالتالي يعتبره بعض الأطباء مضاد حموضة طبيعي ويمكن تناوله بدلًا من الأدوية فهو يعطي نتائج سريعة وأكثر فاعلية.



4-الحليب قليل أو خالي الدسم

لا يمكن لبعض الأشخاص تحمل الحليب كامل الدسم، وذلك لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الدهون، مما قد يتسبب في إرخاء العضلة العاصرة للمريء السفلية، مما يؤدي إلى ظهور أعراض الارتجاع وتفاقمها لذلك يجب الحرص على اختيار حليب منخفض الدهون.



5-الحليب النباتي

يساعد تناول الحليب النباتي على تقليل ارتجاع المريء أو الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، مثل حليب الصويا الكتان، الكاجو، جوز الهند، الشوفان، وحليب اللوز حيث إن جميع هذه الأنواع جيدة والأفضل على الإطلاق لمرضى ارتجاع المريء.





الكونسلتو الطبي

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