هل سمعت بالبيض المخلل ؟ .. اليك فوائده وطريقة تحضيره

الوكيل الإخباري- هل سمعت من قبل عن البيض مخلل؟ هو عبارة عن طعام تشتهر به بعض الدول الآسيوية، يتميز بمذاقه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية، ولكن يجب الحذر من الإفراط فيه.



في السطور التالية، نستعرض فوائد البيض المخلل وأضراره وطريقة تحضيره، وفقًا لموقعي "Livestrong" والمركز الوطني لحفظ الطعام المنزلي Nchfp.

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فوائد البيض المخلل

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1- فقدان الوزن

يلعب البيض المخلل دورًا كبيرًا في فقدان الوزن، لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين، الذي يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة.



ولتقليل السعرات الحرارية في البيض المخلل إلى 27 سعرة حراري لكل بيضة، ينصح خبراء التغذية بالتخلي عن الصفار، الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون.



2- بناء العضلات

يساعد البروتين الموجود بوفرة في البيض المخلل على بناء وتقوية العضلات، خاصةً عند تناوله بجانب ممارسة الرياضة، فضلًا عن دوره في تسريع عملية التئام الجروح.



3- مصدر للطاقة

يساهم البيض المخلل في أداء الأنشطة اليومية دون الشعور بالتعب، لاحتوائه على الكربوهيدرات، التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط.



كيفية تحضير البيض المخلل

طريقة تحضير البيض المخلل بسيطة، كل ما عليه فعله هو اتباع الخطوات التالية:



- سلق البيض جيدًا.



- وضع وعاء مملوء بالماء على النار بعد إضافة الخل والملح والتوابل إليه.



- تقشير البيض.



- وضع البيض المسلوق في برطمان.



- إضافة محلول التخليل إلى البيض.





أضرار البيض المخلل

الاعتدال هو شرط الحصول على فوائد البيض المخلل، لأن تناوله بكميات كبيرة يؤدي إلى:



- زيادة الوزن.



- ارتفاع ضغط الدم.



- ارتفاع الكوليسترول بالدم.



وتناول البيض المخلل المحفوظ في درجة حرارة الغرفة قد يزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

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