الخميس 06-04-2023
الوكيل الاخباري

محامي مصري يكشف ما جرى في الغرفة الملاصقة لمحاكمة صدام حسين

تمديد فترة تقديم العروض للناقل الوطني

مدير إعمار الأقصى: أضرار غير مسبوقة في المصلى القبلي وعيادة المسجد

الحكومة تطلب شراء 100 - 120 ألف طن من القمح

وظائف شاغرة ومدعوون للامتحان التنافسي - أسماء

هيئة الطاقة تراقب الاشعاعات خلال تشغيل المفاعل النووي البحثي - صور

التربية تنعى الشاب المعلم محمد يعقوب

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب سواحل إندونيسيا

وفاة السفير المغربي لدى الاردن

وزارة المياه : الناقل الوطني مستمر وأولوية للأمن المائي الوطني

الخميس، 06-04-2023 10:21 ص

هل سمعت بالبيض المخلل ؟ .. اليك فوائده وطريقة تحضيره

images.jpeg-٥٦


الوكيل الإخباري- هل سمعت من قبل عن البيض مخلل؟ هو عبارة عن طعام تشتهر به بعض الدول الآسيوية، يتميز بمذاقه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية، ولكن يجب الحذر من الإفراط فيه.

في السطور التالية، نستعرض فوائد البيض المخلل وأضراره وطريقة تحضيره، وفقًا لموقعي "Livestrong" والمركز الوطني لحفظ الطعام المنزلي Nchfp.
READ MORE


فوائد البيض المخلل

اضافة اعلان


1- فقدان الوزن
يلعب البيض المخلل دورًا كبيرًا في فقدان الوزن، لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين، الذي يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة.

ولتقليل السعرات الحرارية في البيض المخلل إلى 27 سعرة حراري لكل بيضة، ينصح خبراء التغذية بالتخلي عن الصفار، الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون.

2- بناء العضلات
يساعد البروتين الموجود بوفرة في البيض المخلل على بناء وتقوية العضلات، خاصةً عند تناوله بجانب ممارسة الرياضة، فضلًا عن دوره في تسريع عملية التئام الجروح.

3- مصدر للطاقة
يساهم البيض المخلل في أداء الأنشطة اليومية دون الشعور بالتعب، لاحتوائه على الكربوهيدرات، التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط.

كيفية تحضير البيض المخلل

 

 طريقة تحضير البيض المخلل بسيطة، كل ما عليه فعله هو اتباع الخطوات التالية:

- سلق البيض جيدًا.

- وضع وعاء مملوء بالماء على النار بعد إضافة الخل والملح والتوابل إليه.

- تقشير البيض.

- وضع البيض المسلوق في برطمان.

- إضافة محلول التخليل إلى البيض.


أضرار البيض المخلل

 

 الاعتدال هو شرط الحصول على فوائد البيض المخلل، لأن تناوله بكميات كبيرة يؤدي إلى:

- زيادة الوزن.

- ارتفاع ضغط الدم.

- ارتفاع الكوليسترول بالدم.

وتناول البيض المخلل المحفوظ في درجة حرارة الغرفة قد يزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

 

 الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2018_11_5_15_25_1_200

الكشف عن ست علامات إنذار مبكر لسرطان الجلد

DSC_0578

خبير تغذية يحدد أفضل المشروبات الرمضانية لفقدان الوزن

image

النساء أم الرجال .. أيهما أكثر مقاومة للمرض ؟

inside2_770552

علمياً .. ما هو أكثر عمر قد يعيشه الانسان؟

خخ

تظهر في العين .. 5 أعراض لارتفاع ضغط الدم

ظظظ

أعراض أمراض القلب في القدمين .. 3 علامات انتبه إليها

أخبار متعلقة
88777

فائدة في كل لون.. هذه أهمية كثرة الألوان في إفطار رمضان

18333048_303

7 فوائد مثبتة علمياً عند تناول الفلفل الحلو.. تعرف إليها

socks

خبير ينصح بارتداء الجوارب أثناء النوم لهذا السبب !

عصير-الرمان

8 فوائد صحية لعصير الرمان

2023_3_29_18_14_32_21

الفواكة المجففة للأطفال .. خبيرة تغذية توضح فوائدها ولكن بشروط

2020_5_20_12_25_36_413

مخاطر الإفراط في تناول فيتامين D