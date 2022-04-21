هل صحيح أن عصير البصل والعسل يداويان الفشل الكلوي؟

الوكيل الإخباري - انتشرت في الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من الحسابات التي تنشر ما يقال إنها فوائد صحية للنباتات والخضراوات والمأكولات المتنوعة التي تشفي أنواعاً من الأمراض وتغني عن تناول الدواء، وآخرها كان منشوراً لقي رواجاً كبيراً يدعي أن تناول عصير البصل مع العسل من شأنه أن يشفي أمراض الكلى شفاء تامّاً بحيث يُغني عن العلاجات الطبيّة المعتمدة والعمليات الجراحيّة. لكن تصديق ما جاء في هذه المنشورات من شأنه أن يشكّل خطراً على مرضى الكلى، بحسب الخبراء.



وأضافت المنشورات أن هذا العالم المزعوم "أكّد أن الحلّ يكمن في (..) عصير البصل الأحمر وعسل النحل".



واشترط المنشور "التوّقّف تماماً عن تناول الأدوية" لنجاح وصفة البصل والعسل. وفقاً لموقع "فرانس برس". وحصل هذا المنشور على عشرات آلاف المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي بلغات عدّة، وقابله كثير من المستخدمين بالتصديق وبشكر ناشره.



الفشل الكلوي



من المعروف أن الكلى تضطلع بدور لا غنى عنه لجسم الإنسان، وهو تنقية الدم من الفضلات التي يفرزها الجسم.



وحين تعجز الكلى عن القيام بوظيفتها هذه، تتجمّع الفضلات السامّة في الدم وتسبب اضطراباً في عمل الجسم، يسمّى بالفشل الكلوي.



وتقول الطبيبة الفرنسيّة آن هيلين كيرار، المتخصّصة في أمراض الكلى، لوكالة فرانس برس "هذا المرض غير مؤلم، لكنّه قد يكون قاتلاً، وهو يُشخّص بتحليل نسبة الكرياتين في الدم".



ومن العلاجات المتّبعة حالياً للفشل الكلوي غسيل الكلى، أو تنقية الدم، أو زرع الكلى.



خلطة البصل والعسل؟



لا شكّ أن للبصل والعسل فوائد صحيّة، لكن اعتبارهما علاجاً بديلاً لمرضى الكلى ادّعاء لا دليل عليه.



وتقول آن هيلين كيرار "ليس هناك أطعمة ولا علاجات طبيعية معروفة حتى الآن بمداواة الفشل الكلوي".



وبحسب الطبيبة، فإن التوصيات الطبية المعتمدة لمرضى الكلى هي "الحذر من الملح واعتماد نظام غذائي صحّي، لا يُفرط بالملح ولا بالسكّر ولا بالدسم".

اضافة اعلان

البيان