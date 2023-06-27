هل هناك أجزاء في الأضحية لا يجب تناولها؟ بيطري يكشف

الوكيل الإخباري- كشف الدكتور أحمد رمضان طبيب وجراح بيطري في مصر عن التساؤلات التي تدور حول البعض منا، عن الأجزاء الموجودة في الأضحية التي لا يجب تناولها، تزامنًا مع قدوم عيد الأضحى لعام 2023.

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وقال الطبيب البيطري لموقع "مصراوي"، إنه لا توجد أي أجزاء في الأضحية سواء الخراف، أو العجول، ممنوعة، كل شيء مباح تناوله حتى الأمعاء يتم تنظيفها وتناولها.



وشدد على ضرورة الذبح تحت إشراف الطبيب البيطري لفحص الكبدة، واللحوم للتأكد من سلامتها والتأكد من عدم وجود ديدان بها، أو وجود طفيليات، أو مشكلة في الكبد لأنها توضح سلامة الذبيحة، معلقًا أن هذه الأجزاء يجب غسلها جيدًا بالخل والملح.



