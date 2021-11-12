الجمعة 12-11-2021
الوكيل الاخباري

حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة السبت والأحد

الصفدي: الأمم المتحدة لم توجه اتهامات للأردن بشأن خرق الأسلحة في ليبيا

حجاوي : اللقاح لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا بل يحمي من أعراضه

تحذير هام من الأمن العام

إقالة مقدمي المعلومات المغلوطة عن الأردن في اكسبو دبي 2020

إعطاء نحو 2.5 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة محليا

14 وفاة و2393 اصابة بفيروس كورونا اليوم الجمعة

40 ألف طن كميات متوقع إنتاجها من الزيتون في عجلون

تحذير هام من تأثير الاضطرابات الجوية

عطوة اعتراف بمقتل الشابين الحموري في إربد

الجمعة، 12-11-2021 08:24 م

هل يؤثر الانتقال إلى التوقيت الشتوي على صحتك العقلية؟

ZbtzYpsbjoXEDvMahTRKdjKeYbM5LNRjhXN9Mj4c


الوكيل الإخباري- قال الدكتور كنّان رامار، أستاذ الطب في مركز طب النوم التابع لـMayo Clinic في مدينة روتشستر، بولاية مينيسوتا الأمريكية، إن الكثير من الناس يتطلعون إلى ساعة النوم الإضافية في التوقيت الشتوي، لكنّها غير كافية لتعويض النقص المزمن في النوم.

اضافة اعلان



رغم ذلك، فإن ساعة الراحة الإضافية هذه قد تجعلك تستيقظ أكثر نشاطًا، الأمر الذي قد يحفّزك للحصول على مزيد من ساعات النوم.

وأوصى رامار بالخلود للنوم في الوقت عينه يوميًا، مع الأخذ في الاعتبار النوم من سبع إلى ثماني ساعات خلال الليل. ونصح البدء بإطفاء الأجهزة الإلكترونية قبل نصف ساعة من موعد النوم، بهدف الحد من التعرّض للضوء.

ولفت إلى أنه إن لم تتمكّن من النوم بعد 20 دقيقة، انهض من السرير وقم بنشاط هادئ، التأمّل على سبيل المثال، لكن احذر استخدام الأجهزة الإلكترونية.

مع زيادة ساعات الليل، وحلول الطقس الكئيب في أجزاء عديدة من البلاد، قد يصاب الأشخاص باضطرابات عاطفية موسمية. في هذا الخصوص، عرّفت ميشيل دريروب، مديرة طب النوم السلوكي في مركز كليفلاند كلينيك لاضطرابات النوم في أوهايو الأمريكية، بهذا النوع من الاضطراب بأنه اكتئاب يبدأ غالبًا في فصل الخريف وينتهي بحلول الربيع.

أمّا أعراضه الشائعة فتشمل الانفعال، والإرهاق الشديد، وعدم القدرة على التركيز، والرغبة الشديدة بتناول الكربوهيدرات، إلى القلق، وعدم القيام بالأنشطة الاجتماعية.

وأوضحت أن تغيير التوقيت الصيفي يمكن أن يتسبّب بهذا الاضطراب العاطفي الموسمي.

وكانت كشفت دراسة نُشرت عام 2017، زيادة في عدد حالات الاكتئاب الموسمية بنسبة 11٪، مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.

 

المصدر: cnn

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
618cb03e4c59b75b5c37d31d

طبيبة روسية تكشف ماذا يحدث عند التخلي تماما عن تناول الخبز

618cc3de4c59b75b7d3c2e10

ماذا يحدث في الجسم عند تناول حفنة زبيب يوميا؟

شتاء

حالة شائعة تسبب حكة الجلد في الشتاء

رجيم الموز والقهوة ضمن حمية صحية قد يساهم في نسف الدهون الضارة

نصائح للاستفادة من الموز والقهوة ضمن رجيم صحي

مرض السكري هو احد الاضطرابات الاستقلابية الشائعة

مشروبات خالية من السكر قد تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري

17873332711556549353

كيف تخففين آلام العضلات بعد ممارسة الرياضة

أخبار متعلقة
Why do I still feel tired after 8 hours of sleep 1

بريطانيا .. أطباء قلب يحددون أفضل ساعات للنوم

43e747845ad9d76220a914e7679d4f24

فوائد زبدة الفول السوداني للنوم

mug-happiness blog

لمن يعاني الأرق.. كوب واحد مساءً يساعدك على نوم عميق

iStock-1146323945_wide

كشف استخدامات إضافية فعالة للعسل لا يعرفها الكثيرون

نوم

قلة النوم تؤثر في التوازن والقدرة على المشي

download (1)

قلة النوم تؤثر على طريقة مشيك.. اليك التفاصيل