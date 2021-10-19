الثلاثاء 19-10-2021
الوكيل الاخباري

الاحتلال يستدعي فلسطينيا من الشواورة شرق بيت لحم

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من طولكرم

الكشف عن وضع وائل كفوري الصحي بعد خروجه من المستشفى

الأردن يتسلم رئاسة الدورة الـ 34 لمجلس وزراء النقل العرب

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي

هزة أرضية بقوة 6.4 درجة مركزها في البحر المتوسط

احتجاجات حاشدة ضد العنف في العاصمة الهايتية بورت أو برنس

التربية: إغلاق مدرستين بسبب كورونا

15 ألفا و700 إصابة كورونا نشطة في الأردن

التربية: 0.006% نسبة الطلبة الذين أصيبوا بكورونا منذ عودة التعليم الوجاهي

الثلاثاء، 19-10-2021 07:24 ص

تحذير من مشكلة مرهقة قد تدل على الانتشار السريع للسرطان

حلق


الوكيل الإخباري - يعد السرطان أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، لكن الباحثين لم يجدوا علاجا بعد.

اضافة اعلان


وتعمل هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) على زيادة الوعي بأعراض السرطان، في محاولة للمساعدة في التعرف المبكر على المرض. وأوضح الدكتور حسين عبده، المدير السريري والمشرف الصيدلي "Medicine Direct"، أن إحدى العلامات الأقل شهرة في الحلق قد تشير إلى السرطان.


وفي عام 2006، وجدت دراسة إيرلندية صغيرة تعتمد على عينة من 99 مريضا مصابا بسرطان المريء، أن 27% منهم أبلغوا عن نوبات الفواق المستمرة.
ومع ذلك، ما يزال سبب تعرض هؤلاء المرضى لهذه الهجمات غير واضح.


وفي وقت الدراسة، أوضح الباحث الرئيسي، توماس والش، أن الفواق كان عرضا لم يتم التعرف عليه سابقا لسرطان المريء و يستدعي مزيدا من التحقيق.
وأشار إلى أن الفواق المستمر - في إشارة إلى النوبات التي تستمر عادة أكثر من 48 ساعة - لم تكن أكثر الأعراض شيوعا التي أبلغ عنها أثناء الدراسة.


وأظهرت النتائج أن 68% من المشاركين أفادوا بفقدان الوزن و82% يعانون من صعوبة في البلع، كما حدد الخمول كأعراض شائعة.


وينجم الفواق عن تشنج مفاجئ في الحجاب الحاجز - العضلة التي تفصل البطن عن الصدر. وبحسب الدكتور عبده، فإنها "مشكلة شائعة تؤثر على الجميع من وقت لآخر.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
بطاطس

تحذير من خطأ شائع عند اختيار البطاطس قد يسبب التسمم

التهاب_الرئة

مؤشرات تدل على أن الإنفلونزا تطورت إلى التهاب رئوي خطير

tbl_articles_article_25684_899b06f505b-d5d1-4d50-9c72-39b64b37a06d

أعراض تستدعي التدخل الطبي الفوري .. تنذر بالسكتة الدماغية

1584358724_493_13370_

سبب مرارة الفم

1075655

6 طرق تساعدك على التخلص من إدمان المشروبات الغازية

الموسيقى

الموسيقى تعمل على تعزيز الصحة النفسية

أخبار متعلقة
منظمة-الصحة-العالمية-1608128682

الصحة العالمية: بشرى سارة لمرضى السرطان وداء السكري

10145576351591297715

كثرة تناول هذا الداوء يسبب السرطان

201412250502536

الملفوف يحمي من السرطان ويقلل الإلتهابات

614ea8944236040a0e6b661d

العلماء يكتشفون فوائد غير متوقعة للسبانخ

unnamed

اسباب سرطان العين