هل يمكن استبدال كريمات الواقية من الشمس بالزيوت الطبيعية؟

الوكيل الإخباري- ينتشر حالياً اعتقاد بأن الزيوت الطبيعية تُغني عن كريمات الوقاية من الشمس. فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟



وتجيب مجلة "Instyle" أنه على الرغم من أن الزيوت الطبيعية، مثل زيت جوز الهند وزيت التوت، توفر بعض الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، إلا أن هذه الحماية ضئيلة جداً وغير مستمرة.

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وبناء على ذلك، أكدت المجلة المعنية بالصحة والجمال على خطأ هذا الاعتقاد، مشددة على ضرورة استعمال كريم واق من الشمس ذي عامل حماية SPF مناسب (50 مثلاً) ونطاق عريض للحماية من الأشعة فوق البنفسجية طويلة الموجة UVA ومتوسطة الموجة UVB، وذلك للحماية من حروق الشمس وشيخوخة البشرة المبكرة وسرطان الجلد.



وأشارت المجلة إلى إمكانية استعمال الزيوت الطبيعية كمكمل للكريم الواقي من الشمس، ولكن ليس كبديل له.

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