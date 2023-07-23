الأحد 23-07-2023
الوكيل الاخباري

إيران.. مقتل 4 شرطة بهجوم إرهابي في سيستان وبلوشستان

رئيس جامعة آل البيت يوضح بشأن التكييف في القاعات التدريسية

الكرك: جائزة ابن الجنوب تستكمل ورشها التدريبية

توضيح من المعهد المروري حول نقاط السائق وسحب الرخصة

انقلاب مركبة على طريق المطار

أبو علي: مليار دينار تحصيل مديرية مكافحة التهرب الضريبي بعد تفعيلها

النائبان الشديفات والبشير يلتقيان وفد شباب هيئة "كلنا الأردن"

تشكيلات إدارية واسعة في الداخلية - أسماء

رصد نجم البترا وكوكب وادي رم بسماء الأردن - صورة

أربعينية تصرخ من ضيق حالها.. وتناشد أهل الخير

الأحد، 23-07-2023 01:19 م

كيف تتغلب على الإجهاد الحراري؟

2015_8_16_21_16_37_403


الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في فصل الصيف يصاب الكثيرين بالإجهاد الحراري، ما يعرضهم للكثير من الأعراض والمشكلات الخطيرة.

نستعرض في السطور التالية كيفية التغلب على الإصابة بالاجهاد الحراري وطرق الوقاية منه.

يقول الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة في مصر ، إن الإجهاد الحراري غالبًا ما يصيب الأشخاص المعرضون للشمس أو الحرارة فترة طويلة.

اضافة اعلان


أعراض الإجهاد الحراري
- ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى قرابة 39 درجة مئوية.
- فقدان سوائل الجسم.
- اضطراب الوعي.
- الإغماء.
- القيء.
- المغص.


طرق علاج الاجهاد الحراري


1-- خفض درجة حرارة الجسم من خلال تعريضه للهواء البارد أو استخدام كمادات الثلج.


2- تبريد داخلي عن طريق غسل المعدة والأمعاء بالماء البارد من خلال المستقيم.


3- الحالات الشديدة قد تحتاج الحجز بقسم الطوارئ بالمستشفيات واستعمال المحاليل الوريدية وأخذ خافض الحرارة عن طريق الوريد.


كيف يمكن الوقاية من الإصابة بالإجهاد الحراري؟


- عدم التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس بدون حماية الرأس.


- إذا كان العمل يتطلب الوقوف لفترة طويلة تحت أشعة الشمس يجب حماية الرأس وشرب ماء بكميات كافية لأن الحرارة العالية تجعل الجسم يفقد سوائل كثيرة ينتج عنه الإصابة بالجفاف.


- إذا كان العمل يحتاج إلى بذل جهد بدني زائد في أجواء حارة يجب شرب الماء بكثرة اأثناء العمل والتقليل من شرب الشاي والقهوة، لأنهما يساعدان على إدرار البول، وبالتالي فقد الأملاح الهامة من الجسم، مما يؤدي إلى الجفاف والدوخة.


- تناول الفاكهة والخضروات للحصول على غذاء متوازن.


الإسعافات الأولية لحالات الإجهاد الحراري


-نقل المصاب إلى مكان بارد.
-تخفيف الملابس من على جسمه.
-وضع كمادات باردة على الرقبة أو الإبط.
-رش الجسم بالماء.
-تشجيع المصاب على شرب الماء البارد.

 

الكونسلتو الطبي 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
127-171840-heart-attack-symptoms-ear-2

علامات غير شهيرة للنوبة القلبية قد يتجاهلها كثيرون

2019_2_7_10_10_21_63

لن تتوقع.. الشاي يسبب زيادة الوزن في 3 حالات

2023_7_18_19_15_14_254

كيف يقضي مرضى الإكزيما الصيف بأمان؟

416605_1686495456

احذرها .. 4 اعراض للاصابة بالفشل الكبدي الكلوي

dam

عصير يساعد في خفض ضغط الدم

GFN2023

علماء وأطباء يؤكدون: المنتجات الخالية من الدخان توفر بدائل منخفضة المخاطر مقارنة بالتدخين التقليدي

أخبار متعلقة
2021_1_26_13_38_50_249

تعاني من التهابات المعدة؟.. إليك طرق الوقاية

15903-الاجهاد-الحرارى

3 عوامل خطر تزيد من فرصة الاصابة بالاجهاد الحراري

tbl_articles_article_30282_922d141bd0a-3525-41ab-8645-e49dae581af2

في موجة الحر .. 9 طرق للوقاية من الاجهاد الحراري

75791-14-90

بالماء والنوم .. طرق للوقاية من الجلطات المفاجئة

sick_tired_gym_main

جهاز لكشف الإجهاد الحراري أثناء التمارين

2015_11_26_18_46_53_392

تستعد لصيام يوم عرفة؟.. إرشادات صحية لا تنسى اتباعها