كيف تتغلب على الإجهاد الحراري؟

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في فصل الصيف يصاب الكثيرين بالإجهاد الحراري، ما يعرضهم للكثير من الأعراض والمشكلات الخطيرة.



نستعرض في السطور التالية كيفية التغلب على الإصابة بالاجهاد الحراري وطرق الوقاية منه.



يقول الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة في مصر ، إن الإجهاد الحراري غالبًا ما يصيب الأشخاص المعرضون للشمس أو الحرارة فترة طويلة.

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أعراض الإجهاد الحراري

- ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى قرابة 39 درجة مئوية.

- فقدان سوائل الجسم.

- اضطراب الوعي.

- الإغماء.

- القيء.

- المغص.



طرق علاج الاجهاد الحراري



1-- خفض درجة حرارة الجسم من خلال تعريضه للهواء البارد أو استخدام كمادات الثلج.



2- تبريد داخلي عن طريق غسل المعدة والأمعاء بالماء البارد من خلال المستقيم.



3- الحالات الشديدة قد تحتاج الحجز بقسم الطوارئ بالمستشفيات واستعمال المحاليل الوريدية وأخذ خافض الحرارة عن طريق الوريد.



كيف يمكن الوقاية من الإصابة بالإجهاد الحراري؟



- عدم التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس بدون حماية الرأس.



- إذا كان العمل يتطلب الوقوف لفترة طويلة تحت أشعة الشمس يجب حماية الرأس وشرب ماء بكميات كافية لأن الحرارة العالية تجعل الجسم يفقد سوائل كثيرة ينتج عنه الإصابة بالجفاف.



- إذا كان العمل يحتاج إلى بذل جهد بدني زائد في أجواء حارة يجب شرب الماء بكثرة اأثناء العمل والتقليل من شرب الشاي والقهوة، لأنهما يساعدان على إدرار البول، وبالتالي فقد الأملاح الهامة من الجسم، مما يؤدي إلى الجفاف والدوخة.



- تناول الفاكهة والخضروات للحصول على غذاء متوازن.



الإسعافات الأولية لحالات الإجهاد الحراري



-نقل المصاب إلى مكان بارد.

-تخفيف الملابس من على جسمه.

-وضع كمادات باردة على الرقبة أو الإبط.

-رش الجسم بالماء.

-تشجيع المصاب على شرب الماء البارد.





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