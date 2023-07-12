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الأربعاء، 12-07-2023 04:27 م

سببان يستدعي بهما حكة الوجه مراجعة الطبيب

حكة-الوجه-الأسباب-والعلاج


الوكيل الإخباري- تعد الحكة أحد الأعراض المزعجة التي يعاني منها بعض الأشخاص، ومن العادات الخاطئة اعتقاد بعض المصابين أن حكة الوجه أمرًا عاديًا لكنه قد يكون عرضًا لأمراض عدة.

نستعرض في التقرير التالي، أسباب حكة الوجه وأعراض تستدعي زيارة الطبيب، وفقًا لموقع الحياة الصحية "Live strong".

أسباب حكة الوجه

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1-جفاف البشرة
يمكن أن يتسبب جفاف البشرة في الإصابة بالخشونة أو التقشر في البشرة، تحدث الحكة دون ظهور أي علامات للطفح الجلدي، عادًة ما تظهر الحكة بسبب جفاف البشرة خلال فصل الشتاء أو مع قضاء لفترات طويلة من الوقت في الخارج.


2-الإكزيما
تعد الإكزيما حالة التهابية، تتسبب في تقشر الجلد والحكة يمكن أن تصيب أي مكان في الجسم بما في ذلك الوجه، عادًة ما ظهر مع بقع وردية جافة من الجلد، قد تجد أن بعض المحفزات تجعل الأعراض تشتعل: الصابون أو المنظفات ومنتجات العناية الشخصية المعطرة والطقس البارد أو الجاف والتعرض لمسببات الحساسية الموسمية كلها أسباب شائعة.

3-التهاب الجلد
يصاب بعض الأشخاص بالتهاب الجلد التماسي، هو أحد أنواع التهابات الجلد التي تحدث نتبيجة استخدام استخدام منظف أو صابون أو غسول أو مستحضرات تجميل جديدة، يتسبب في الإصابة بطفح جلدي أحمر، نتيجة للحساسية من المواد الكيميائية أوالمواد الأخرى مثل العطور والصبغات.


4-حروق الشمس
تتسبب بعض الأنواع من الحروق الشمسية في الإصابة بالحكة، نظرًا لتأثير الألياف العصبية السطحية على الوجه، التي ترسل إشارة الحكة إلى الدماغ، فضلًا عن ظهور أعراض مصاحبة مثل: احمرار الوجه وتورمه ودفء وألم.

5-الصدفية
يعاني حوالي نصف الأشخاص المصابين بالصدفية، هي حالة من أمراض المناعة الذاتية تسبب بقعًا سميكة متقشرة من الجلد، يمكن أن تظهر الأعراض على الوجه وحول الأذنين والفم والعينين، تميل البقع إلى أن تكون جافة ومثيرة للحكة وغالبًا ما تشتعل استجابةً لمحفزات مثل العدوى أو الطقس البارد أو إصابة الجلد.


متى تستدعي حكة الوجه زيارة الطبيب؟


-عندما تستمر الحكة لمدة من أسبوع إلى أسبوعين.

-عند ظهور أعراض الإكزيما أو الصدفية.

 

 

الكونسلتو الطبي

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